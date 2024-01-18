В Google Chrome приходит суперполезная опция эксклюзивно для Android

Олег

Chrome


Компания Google добавила в свой браузер функцию чтения веб-страниц. Об этом пишет 9to5Google.

Согласно источнику, новая опция «Прослушать эту страницу» работает отдельно от функциональности универсального доступа Android. Открыв нужный сайт или статью на нем, пользователь может нажать на «три точки» и выбрать «Прослушать эту страницу». После этого внизу экрана появится панель управления воспроизведением с кнопками Play/Pause, перемотки на 30 секунд назад и вперед, ускорения воспроизведения и временной шкалой.

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Chrome
Фото: 9to5Google

Мини-плеер остается внизу, даже если вы переходите на другие вкладки. Кроме того, можно выключить экран и воспроизведение продолжится. Оно прекратится, если выйти из Chrome на рабочий стол или перейти сразу в другое приложение.

На текущий момент опция «Прослушать эту страницу» появилась в экспериментальном разделе Chrome 120 для Android, но для полноценной работы она требует версии 121, которая выйдет в ближайшее время. О внедрении чего-то подобного в Chrome для iOS пока неизвестно. 

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Источник:
9to5Google
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