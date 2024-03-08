В Google Chrome появилась секретная функция для клавиши ESC

Олег

Chrome


Компания Google тестирует единый способ уменьшения размеров окна Chrome. Об этом пишет ITHome.

Согласно источнику, нововведение обнаружено в свежей бета-версии Chrome Canary 124. Если ввести в поисковую строку специальный запрос, откроется совершенно новый для браузера тумблер:

«Разрешить пользователям удерживать клавишу Esc для выхода из полноэкранного режима браузера». 
Chrome

Опция будет единой для всех настольных операционных систем — Mac, Windows, Linux, ChromeOS, Fuchsia и Lacros. Благодаря ей пользователи не будут путаться, переходя, скажем, с macOS на Windows. Сейчас в разных ОС для выхода из полноэкранного режима используются разные действия, например, F11 на Windows или cmd+ctrl+F на macOS.

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Нововведение пришло в тестовую сборку Chrome. Это значит, что оно еще тестируется и станет доступным для всех пользователей в ближайшие недели. 

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Источник:
ITHome
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