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Сегодня стало известно, что поисковый гигант начала тестировать новую удобную функцию в своём фирменном браузере Chrome. Нововведение позволит пользователям читать статьи в отдельной панели.

Режим чтения уже доступен в версии Chrome Canary, его можно активировать с помощью специального флага Reader Mode, при включении которого будет отображаться упрощенный вид веб-страницы. Новый режим позволит читать упрощенный текст который можно переместить в отдельную панель в правой части браузера, что позволит пользователю использовать основное окно Chrome для просмотра других веб-сайтов.

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Принцип работы новой функции довольно прост. Пользователю нужно нажать на специальный значок в панели расширений и выбрать нужный режим чтения.

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Нововведение в настоящее время доступно в тестовом браузере Chrome Canary, скачать и попробовать можно по этой ссылке. Предположительно Google добавит новую функцию в стабильную версию в ближайшее время.


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Источник:

mspoweruser mspoweruser

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