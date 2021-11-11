Google тестирует новую функцию в своем фирменном браузере Chrome — создание и редактирование скриншотов. Об этом написали в профильном издании 9to5Google.
Согласно источнику, Google готовит для настольной версии браузера Chrome новый инструментарий для работы со скриншотами. Ранее эта функция уже появилась в Android-версии Chrome: пользователь может создавать скриншоты, обрезать их, накладывать текст или даже рисовать на них, не выходя из браузера.
Возможность работы со скриншотами обнаружили сотрудники профильных СМИ и разработчики, которые тестируют и исследуют бета-версии браузера Chrome Canary. По их словам, изменения в коде и интерфейсе последней бета-сборки Chrome 98 указывает на то, что Google внедряет «процесс редактирования скриншотов», которые были сделаны тут же, в браузере, нативными методами.
К сожалению, на данный момент функция еще не запущена полноценно, поэтому увидеть интерфейс инструментария Chrome для работы со скриншотами не получится. Кроме того, разработчики отмечают, что на данном этапе тестирования браузер часто «крашится» при попытках использования встроенного скриншотинга. Скорее всего, новые инструменты появятся в релизной версии Chrome в ближайшие несколько недель.
Ранее мы рассказали, что Microsoft «поломала» свои же приложения в Windows 11 — эта проблема коснулась многих обновившихся на новую ОС.
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