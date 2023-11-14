«Google Фото» научилось экономить ваши деньги – нужно лишь сделать снимок



Фото: Phone Arena





Компания Google тестирует новую фичу в своем сервисе «Фото» — синхронизация с календарем. Об этом пишет Phone Arena.



Согласно источнику, в бета-версии «Google Фото» появилась опция распознавания квитанций и счетов на оплату штрафов, ЖКХ, налогов, госпошлин и других обязательных платежей. Достаточно сфотографировать документ, и сервис моментально его распознает.







На основе информации из квитанции «Фото» отправит напоминание в «Календарь» и система напомнит вам об оплате в нужный момент. Это очень полезная фича, поскольку многие забирают счета из почтового ящика в момент выхода из дома и потом забывают их оплатить — в результате можно получить пени. Теперь можно будет просто сфотографировать квитанцию и смартфон вовремя напомнит об оплате.



Опция уже работает в бета-версии Google Photo 6.61 и вскоре должна распространиться для всех пользователей.