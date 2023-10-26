Новая опция «Google Фото» позволит вам забыть о бардаке в фотографиях

Фото: Phone Arena
Компания Google тестирует новую опцию, которая поможет держать медиатеку в порядке. Об этом пишет Phone Arena.
Согласно источнику, фича получит название Photo Stack, или «Стопки фото». Её задача — группировать в стопки все похожие снимки, которые были сделаны подряд или в небольшом промежутке времени.
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Многие пользователи обычно делают не один, а несколько снимков, чтобы потом выбрать из них лучший — в результате до выбора не доходят руки и 5-10 одинаковых фотографий годами захламляют фотоальбом. «Стопки фото» должны исправить ситуацию.
Сейчас фича тестируется и станет доступна для всех пользователей в ближайшие недели.