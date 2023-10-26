Новая опция «Google Фото» позволит вам забыть о бардаке в фотографиях



Фото: Phone Arena





Компания Google тестирует новую опцию, которая поможет держать медиатеку в порядке. Об этом пишет Phone Arena.



Согласно источнику, фича получит название Photo Stack, или «Стопки фото». Её задача — группировать в стопки все похожие снимки, которые были сделаны подряд или в небольшом промежутке времени.







Многие пользователи обычно делают не один, а несколько снимков, чтобы потом выбрать из них лучший — в результате до выбора не доходят руки и 5-10 одинаковых фотографий годами захламляют фотоальбом. «Стопки фото» должны исправить ситуацию.



Сейчас фича тестируется и станет доступна для всех пользователей в ближайшие недели.