Новая опция «Google Фото» позволит вам забыть о бардаке в фотографиях

Олег

Google Фото
Фото: Phone Arena


Компания Google тестирует новую опцию, которая поможет держать медиатеку в порядке. Об этом пишет Phone Arena.

Согласно источнику, фича получит название Photo Stack, или «Стопки фото». Её задача — группировать в стопки все похожие снимки, которые были сделаны подряд или в небольшом промежутке времени.

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Многие пользователи обычно делают не один, а несколько снимков, чтобы потом выбрать из них лучший — в результате до выбора не доходят руки и 5-10 одинаковых фотографий годами захламляют фотоальбом. «Стопки фото» должны исправить ситуацию.

Сейчас фича тестируется и станет доступна для всех пользователей в ближайшие недели. 

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Источник:
Phone Arena
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