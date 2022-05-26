Google начала отключать российские сервера

Компания Google решила отключить часть своих серверов Global Cache. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявления российских интернет-провайдеров.
Согласно источнику, речь идет о так называемых «кэширующих серверах». Они были установлены в России, чтобы ускорить доступ пользователей страны к контенту YouTube. На кэширующих серверах в автоматическом режиме сохраняются те видеоролики, которые алгоритм считает популярными среди россиян — таким образом они подгружаются не из-за рубежа, а с локального хранилища, и тем самым скорость доступа и загрузки увеличивается.
Однако теперь Google сообщила нескольким российским интернет-провайдерам, что отключила часть серверов Global Cache, которые находятся в России. Как минимум, уведомления получили региональные операторы «Фокус Лайф» и «МФТИ Телеком» — в ближайшее время специалисты Google пообещали связаться с ними, чтобы вывести оборудование из эксплуатации. При этом «Ростелеком» и МТС сообщили, что им ничего подобного не поступало.
Чем грозит пользователям это отключение? Прежде всего, контент может загружаться дольше и в худшем качестве. Кроме того, сервера Google Global Cache хранят не только YouTube-контент, но и другие сервисы, например фирменную «капчу» — после отключения серверов она может начать давать сбои и ошибки. Стоит отметить, что о полном отключении инфраструктуры Google в РФ речи пока не идет.
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