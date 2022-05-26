Google Россия YouTube

Google начала отключать российские сервера

Олег

Google


Компания Google решила отключить часть своих серверов Global Cache. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявления российских интернет-провайдеров. 

Согласно источнику, речь идет о так называемых «кэширующих серверах». Они были установлены в России, чтобы ускорить доступ пользователей страны к контенту YouTube. На кэширующих серверах в автоматическом режиме сохраняются те видеоролики, которые алгоритм считает популярными среди россиян — таким образом они подгружаются не из-за рубежа, а с локального хранилища, и тем самым скорость доступа и загрузки увеличивается. 

Однако теперь Google сообщила нескольким российским интернет-провайдерам, что отключила часть серверов Global Cache, которые находятся в России. Как минимум, уведомления получили региональные операторы «Фокус Лайф» и «МФТИ Телеком» — в ближайшее время специалисты Google пообещали связаться с ними, чтобы вывести оборудование из эксплуатации. При этом «Ростелеком» и МТС сообщили, что им ничего подобного не поступало. 

Чем грозит пользователям это отключение? Прежде всего, контент может загружаться дольше и в худшем качестве. Кроме того, сервера Google Global Cache хранят не только YouTube-контент, но и другие сервисы, например фирменную «капчу» — после отключения серверов она может начать давать сбои и ошибки. Стоит отметить, что о полном отключении инфраструктуры Google в РФ речи пока не идет. 

Ранее мы рассказали, что российское юрлицо Google объявило о начале процедуры банкротства. 

-5
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
РБК
Cсылки по теме:
Xiaomi предложила полностью запретить APK на Android. Google уже ответила
Из браузера Chrome наконец уберут бесящую функцию. Её разрешат отключить
У Google отобрали в России всё имущество. Постарались НТВ, RT и футбольный клуб «Ахмат»

Рекомендации

Рекомендации

Отключит ли Apple наши iPhone, iPad и Mac в России? Разбираемся
Как платить картой и смартфоном, если Россию отключат от Visa и MasterCard? Выход есть
Госдума официально сообщила, будет ли Apple блокировать iPhone, iPad и Mac в России
GitHub собирается отключить Россию от исходников. На них работает весь отечественный софт

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+532
Михаил
Вывезти оборудование? Арестовать как минимум
2 часа назад в 09:09
#
SithV
+1532
SithV Михаил
может еще и сотрудников гугла расстрелять?
19 минут назад
#
+54
Newcomer
Скорее отключаться, а не отключать.
2 часа назад в 09:15
#
–194
xtcxtc
да и похер на них)))
55 минут назад
#