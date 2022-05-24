Google никак не может смириться с изгнанием из России

Российские суды арестовали
почти всё имущество компании Google в России, включая деньги на банковских счетах и недвижимость. Это было сделано в рамках штрафов и обеспечительных мер по искам различных СМИ, в том числе телеканалов «Царьград», НТВ и «ГПМ Развлекательное телевидение» (принадлежит «Газпром-медиа»), а также футбольного клуба «Ахмат». Больше всего расходов Google понесла из-за «Царьграда» — компания была оштрафована на 7,22 миллиарда рублей за то, что не исполнила решение суда в полном объёме и не восстановила несколько видеозаписей на его YouTube-канале.
Google постарается обжаловать судебные акты, чтобы вернуть хотя бы часть своего имущества в России. На прошлой неделе три структуры Google подали в Верховный суд РФ жалобы с просьбой отменить решения нижестоящих судов. Верховный суд должен будет рассмотреть эти жалобы в месячный срок и либо откажет в их принятии, либо оставит решения судов в силе, либо вернёт дела обратно в те же суды, где они будут рассмотрены заново с учётом замечаний.
ООО «Гугл», российское представительство Google, уже сообщило
, что из-за ареста счетов не сможет исполнять финансовые обязательства, в том числе по выплате заработной платы сотрудникам, а потому собирается признать себя банкротом. Часть сотрудников ООО «Гугл» были вывезены в другие страны (в том числе в Дубай), где продолжат работать на Google.
Штрафы были наложены на Google в основном из-за блокировки российских каналов на YouTube, причём компания продолжает ограничивать контент в этом сервисе, и за последние несколько месяцев заблокировала около 9 тысяч каналов. С учётом нынешнего отношения российской власти к зарубежным компаниям представляется маловероятным, что Верховный суд найдёт нарушения в решениях о штрафах и аресте имущества Google.