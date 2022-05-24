Google Россия

Google никак не может смириться с изгнанием из России

Александр


Российские суды арестовали почти всё имущество компании Google в России, включая деньги на банковских счетах и недвижимость. Это было сделано в рамках штрафов и обеспечительных мер по искам различных СМИ, в том числе телеканалов «Царьград», НТВ и «ГПМ Развлекательное телевидение» (принадлежит «Газпром-медиа»), а также футбольного клуба «Ахмат». Больше всего расходов Google понесла из-за «Царьграда» — компания была оштрафована на 7,22 миллиарда рублей за то, что не исполнила решение суда в полном объёме и не восстановила несколько видеозаписей на его YouTube-канале.

Google постарается обжаловать судебные акты, чтобы вернуть хотя бы часть своего имущества в России. На прошлой неделе три структуры Google подали в Верховный суд РФ жалобы с просьбой отменить решения нижестоящих судов. Верховный суд должен будет рассмотреть эти жалобы в месячный срок и либо откажет в их принятии, либо оставит решения судов в силе, либо вернёт дела обратно в те же суды, где они будут рассмотрены заново с учётом замечаний.

ООО «Гугл», российское представительство Google, уже сообщило, что из-за ареста счетов не сможет исполнять финансовые обязательства, в том числе по выплате заработной платы сотрудникам, а потому собирается признать себя банкротом. Часть сотрудников ООО «Гугл» были вывезены в другие страны (в том числе в Дубай), где продолжат работать на Google.

Штрафы были наложены на Google в основном из-за блокировки российских каналов на YouTube, причём компания продолжает ограничивать контент в этом сервисе, и за последние несколько месяцев заблокировала около 9 тысяч каналов. С учётом нынешнего отношения российской власти к зарубежным компаниям представляется маловероятным, что Верховный суд найдёт нарушения в решениях о штрафах и аресте имущества Google.
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Источник:
Хабр
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Комментарии

+4322
Carter_Mayers
Просто надо занести судье сумку денег, тогда всё будет сделано в лучшем виде и крайне оперативно. Стоить это будет гораздо дешевле и решит любую проблему. Некоторые судьи просто без особого стеснения озвучивают определённую сумму через посредника или представителя. Конечно, в верховном суде ставки выше, но эффект должный будет. Не за зарплату идут же туда работать эти товарищи, хотя и зп и льготы более чем весомые
Сегодня в 14:37
#
+193
Ruberoid Carter_Mayers
Это политическое решение, это защита интересов государства, понимаете, что это другой уровень? Да и с «сумками» решить вопрос стало практически невозможно, по крайней мере, я не слышал о таком очень давно. Все решается до суда с полицией и фсбешниками, либо с начальником тюрьмы, если не «вывез» фсбешный прайс.
2 часа назад в 15:51
#
+425
pincher
Нефиг было мою подписку на ютуб «глушить»🤣🤣🤣😎
Сегодня в 14:59
#
–1
giftmouse
просто нужно разделять контент, который доступен для РФ и для не РФ. Если просят удалить — закрыть доступ из РФ. Если прояст восстановить — дать доступ к каналу только для РФ. простая, мать его, арифметика. и не будет больше вопросов
2 часа назад в 15:18
#
Lord
+451
Lord giftmouse
Ну это прям идеальные отношения. Гугл так не считает и работает в одни ворота.
2 часа назад в 16:02
#
+1
Alex D. giftmouse
Не вариант. Гугл и прочие корпорации — это как Дадли Дурсли во вселенной Гарри Поттера. Жирные, глупые и бесполезные зажины, которые никогда в жизни не признают, что возможен компромисс. Компромисс возможен только после того, когда возникает неиллюзорная возможность разбитого носа и кровавых соплей.
час назад в 16:32
#
kardigan
+2511
kardigan
Замил, что стороны РФ в ютубб стало заметно меньше. Для пропоганды запада хорошо, но .. нет аппонента-это плохо.
Если нет аальтернативы и других мнений, кроме западного пропогандоса-на этот ютуб
2 часа назад в 16:05
#
kardigan
+2511
kardigan kardigan
Извините за ошибки( поменял экран и вылезли фризы( нажимаю одно-выскакивает другое
час назад в 16:07
#
+1
Alex D. kardigan
Ютуб всегда был и всегда будет инструментом пропаганды, как и телевизор. Этого не понимают только идиоты, ну и школьники всякие ещё. :)
час назад в 16:34
#
+1
Alex D.
Ну да, конечно же, во всём виновато «отношение российской власти», а вовсе не клептократы, привыкшие за двадцать лет что им всё можно и ничего за это не будет. Детский сад, киса абиделась. Как же так, оказывается что писанина Фукуямы о «конце истории» — это лишь писанина, и топать ножкой по этому поводу совершенно бесполезно.
час назад в 16:29
#
+134
Fantomas99
Корпорация добра против тараканов из Роскомнадзора, battle!
С точки зрения доморощенных патриотов из Роскомнадзора, Царьград это такой важный телеканал, что можно пожертвовать поисковиком Google, Gmail, Google Drive, операционной системой Android и YouTube?!
Странная система приоритетов! Они, что всерьез рассчитывают, что буржуи будут и дальше бесплатно поддерживать все оставшиеся сервисы Google?
час назад в 16:33
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