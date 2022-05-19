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У Google отобрали в России всё имущество. Постарались НТВ, RT и футбольный клуб «Ахмат»
Александр Кузнецов —
Арбитражный суд Москвы наложил арест на финансы и недвижимость, принадлежащие ООО «Гугл» — российского представительства компании Google. Ранее организация уже сообщила, что собирается признать себя банкротом.
Как следует из определения суда, АНО «ТВ-Новости», владеющее телеканалом RT, обратилось с иском, требуя от Google Ireland Limited, Google LLC и ООО «Гугл» восстановить доступ к YouTube-каналам истца. В качестве обеспечительной меры затребован арест имущества ООО «Гугл», поскольку неисполнение решение суда повлечёт за собой крупный штраф.
Ранее компания Google была оштрафована на 7,22 миллиарда рублей за то, что не исполнила решение суда в полном объёме и не восстановила несколько видеозаписей на YouTube-канале «Царьград». Кроме того, активы Google в России более чем на миллиард рублей были арестованы по искам телекомпаний НТВ и «ГПМ Развлекательное телевидение» (принадлежит «Газпром-медиа»), а также футбольного клуба «Ахмат».
В ближайшие дни ООО «Гугл» начнёт процесс ликвидации в связи с банкротством, а большая часть сотрудников этой организации будут вывезены из России в другие страны (в том числе в Дубай) и продолжат работать в Google. Как сообщила Google, на работе сервисов Google в России это никак не отразится — большая их часть по-прежнему будет доступна.
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Комментарии
Я думаю что даже в Гугл не думали что все зайдёт так далеко. Но увы. Государственная машина сломает хребет кому угодно на своей территории защищая свои интересы.
час назад в 01:51
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