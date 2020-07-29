В 2019 году компания Google выпустила на Android приложение Google One, которое позволяет переносить в облако резервную копию данных со смартфона. По какой-то причине непосредственно в Android эта утилита не встроена, а распространяется отдельно, зато в скором времени она станет доступна пользователям iPhone. Это приложение работает бесплатно, оформлять подписку Google One для его использования не требуется.
Google One переносит в облако Google Drive данные приложений, почту, переписку, фотографии, видео и прочее. Существует лимит — тот же самый, что установлен в облаке Google (15 гигабайт для обычного, не платящего пользователя).
Пользователи iPhone с помощью Google One смогут сохранять резервные копии фото, видео, контактов и событий календаря. Приложением можно пользоваться при наличии аккаунта Google. В версии Google One для iOS также будет доступен менеджер памяти, позволяющий определить, какие данные занимают много места на смартфоне.
Обладателям подписки Google Oneпредоставляется гораздо больше места в облаке — 100 гигабайт. Кроме того, они могут делиться сохранёнными данными со своими знакомыми, друзьями и родными.
Обновлённая версия Google One с дополнительными возможностями через несколько дней появится на Android, и тогда же состоится выпуск этого приложения на iOS.
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Да и 5 гб для резервных копий — достаточно объема, так как сохраняется основная информация... в Облако не загружаются сами приложения , а только информация о их наличии со всеми необходимыми данными