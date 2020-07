В 2019 году компания Google выпустила на Android приложение Google One, которое позволяет переносить в облако резервную копию данных со смартфона. По какой-то причине непосредственно в Android эта утилита не встроена, а распространяется отдельно, зато в скором времени она станет доступна пользователям iPhone. Это приложение работает бесплатно, оформлять подписку Google One для его использования не требуется.Google One переносит в облако Google Drive данные приложений, почту, переписку, фотографии, видео и прочее. Существует лимит — тот же самый, что установлен в облаке Google (15 гигабайт для обычного, не платящего пользователя).Пользователи iPhone с помощью Google One смогут сохранять резервные копии фото, видео, контактов и событий календаря. Приложением можно пользоваться при наличии аккаунта Google. В версии Google One для iOS также будет доступен менеджер памяти, позволяющий определить, какие данные занимают много места на смартфоне.Обладателям подписки Google One предоставляется гораздо больше места в облаке — 100 гигабайт . Кроме того, они могут делиться сохранёнными данными со своими знакомыми, друзьями и родными.Обновлённая версия Google One с дополнительными возможностями через несколько дней появится на Android, и тогда же состоится выпуск этого приложения на iOS.