Google создала десктопную операционную систему для смартфонов

Александр


Компания Google модифицировала операционную систему ChromeOS таким образом, что её удалось запустить на смартфонах линейки Pixel 8. Этот эксперимент, по данным Android Authority, был продемонстрирован на закрытом мероприятии.

Конечно, было бы глупо использовать десктопную ОС на небольшом экране, поэтому инженеры подключили к смартфону внешний монитор. Таким образом, Pixel 8 использовался в качестве компьютера.

Аналогичный эксперимент когда был у Microsoft, но он завершился после того как компания отказалась от дальнейшего развития Windows 10 Mobile. Смартфоны Samsung поддерживают подключение к мониторам, и в данном случае интерфейс Android становится десктопным, что позволяет относительно комфортно работать с некоторыми приложениями (например, офисными).

Пока неизвестно, получится ли из этого эксперимента Google что-то стоящее, но очевидно, что в компании работают над тем, чтобы смартфон мог полноценно заменить ноутбук или компьютер. ChromeOS — относительно простая и нетребовательная операционная система, поскольку она построена вокруг браузера Chrome. Примечательно, что в ChromeOS можно запускать Android-приложения, поэтому было бы вполне логично реализовать обратную совместимость, при которой Android-смартфоны могли бы работать с ChromeOS.

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