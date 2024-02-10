Блогер сравнил iPhone 15 Pro Max и Samsung Galaxy S24 Ultra в лоб. Вот что из этого получилось

Фархад
S24 vs 15

Автор YouTube-канала «Честный блог» Фил Беликов провел сравнение двух титановых флагманов — iPhone 15 Pro Max и Samsung Galaxy S24 Ultra. Результат местами удивил.

С первых минут Фил отметил, что iPhone в руке лежит приятнее, поскольку у «него чуть меньший дисплей и он менее угловатый». Возможно, для кого-то именно этот фактор станет решающим при выборе девайса. Несмотря на то что «на бумаге» у Galaxy S24 Ultra пиковая яркость выше, чем у iPhone (2600 нит против 2000 нит), на деле особой разницы нет.

Отдельного внимания заслужило новое стекло Gorilla Armor, которая меньше отражает свет, но вместе с этим у флагмана Samsung появилась новая болячка — если смотреть на экран Galaxy S24 Ultra под углом, то белый цвет становится зеленоватым. К слову, на iPhone такого нет.



Сам Фил не стал проверять на прочность эти смартфоны, но он сослался на ролик Wylsacom, в котором Galaxy S24 Ultra пережил большее количество ударов об землю, чем iPhone 15 Pro Max.

Как отметил блогер, новой кнопке «Действие» в iPhone 15 Pro можно противопоставить настройки Android, с помощью которых на двойное нажатие кнопки выключения можно повесить запуск определённой команды. Тут между девайсами паритет.

В плане биометрических сканеров всё сводится к индивидуальным предпочтениям, поскольку в обоих смартфонах они работают очень хорошо. К минусам iPhone Фил отнёс необходимость в свайпе для перехода на главный экран.

По ШИМу в этом поколении iPhone 15 Pro Max и Samsung Galaxy S24 Ultra сравнялись — он практически отсутствует на максимальных значениях яркости и достигает отметки в ~30% на минимальной.

Не обошлось и без сравнения iOS и Android. Система Apple, по словам Фила, работает максимально плавно, а у Samsung иногда заметны подлагивания.

S24 vs 15

Несмотря на огромное количество плюсов, минусы у флагманов тоже есть — оба устройства нагреваются при интенсивной нагрузке и начинают троттлить.

По автономности в реальной жизни лидером сравнения стал iPhone. Он выдаёт в среднем 6-7 часов работы экрана, а флагман Galaxy — 5-6 часов.

S24 vs 15

Теперь к главному — в этом поколении оба смартфона получили новые камеры-перископы с 5-кратным зумом, а также улучшенные алгоритмы обработки изображений. Samsung Galaxy S24 Ultra стал снимать заметно лучше прошлогоднего Galaxy S23 Ultra, но в плане плавности до iPhone 15 Pro Max он не дотягивает. При съёмке фото Фил пожаловался, что iPhone делает людей более смуглыми, чем они есть на самом деле. Интересно, что при прямом сравнении девайс Apple также плохо справился и со снегом — он начал отдавать синим.

В завершение ролика Фил выбрал победителя. Самому блогер больше импонирует Samsung Galaxy S24 Ultra, поскольку Android предлагает больше возможностей кастомизации, а iPhone 15 Pro Max — скучный апдейт с минимумом инноваций.
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Источник:
Честный блог
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Комментарии

lazex
+16
lazex
=>> К минусам iPhone Фил отнёс необходимость в свайпе для перехода на главный экран.......В смысле минус? Чем свайп хуже прижатия пальца к экранному дактилосканеру самсунга для перехода на главный экран?
Вчера в 21:33
#
Esthet
+1836
Esthet lazex
Я думаю дело не в том что как тут и как там, меня например реально кумарит тот факт что при разблокировке айфона через face id нужно еще свайпнуть верх🤷🏻
В то время как у дочери а у нее какой то редми за пятак при использовании сканера на задней панели сразу вылетает рабочий стол💁🏻, и это кайф реальный… казалось бы мелочь но этогг оч не хватает на айфоне)
Вчера в 22:14
#
–1202
NYX Esthet
Да там, если копнуть, таких моментов целый воз и маленькая тележка. Просто надо один раз взять и попользоваться хорошим телефоном на ведре. Это сложно, понимаю.
Вчера в 22:18
#
+791
Eredy Esthet
Я к этому на столько привык, что вообще не обращаю внимание. С одной стороны ты прав. Но с другой привычка и не обращаешь внимание. Пару мелочей стоит apple добавить. С многозадачности разом все приложения закрыть и подобие CCLEANER что от мусора и кэша избавится. Геморой удалять и заново записывать приложения
Вчера в 22:21
#
EDD
+461
EDD Eredy
Какой в попу клинер, какой мусор и кэш??? Кэш в iOS есть только в Safari. Про мусор, который надо было бы каким то клинером чистить, я вообще молчу, где вы его в айфоне увидели? Ещё скажите из корзины удалить.
Сегодня в 10:01
#
EDD
+461
EDD Eredy
А приложения? Зачем их из многозадачности закрывать? Там висят не сами приложения, а их образы, поэтому память они не перегружают.
Сегодня в 10:05
#
kardigan
+3511
kardigan Esthet
Согласен. В семь плюс тоже эта фишка нравилась-палец приложил и готово, а в четырнадцатом нужно посмотреть, потом свайпнуть.. бл вроде не сложно, но напрягает.
Сегодня в 06:55
#
lazex
+16
lazex kardigan
В смысле "сначала посмотреть, потом свайпнуть"? Берете в руки, делаете один свайп. Вау, вы сразу на рабочем столе. Чем хуже "палец приложил и готово"? Та же схема, просто свайп вместо прижимания пальца к сканеру.
Сегодня в 07:27
#
lazex
+16
lazex Esthet
А вы как хотели? Чтобы вылетал рабочий стол вообще без касания экрана? Так не бывает. Для разблокировки любого телефона нужно хоть где-то его коснуться. Дактилосканера или экрана (свайп по экрану). Если же вы о том, что с Face ID нужен дополнительный свайп для выхода на рабочий стол, так это давно уже не так. Начиная с 14 линейки достаточно всего одного свайпа по заблокированному экрану для выхода сразу на рабочий стол.
Сегодня в 07:25
#
Esthet
+1836
Esthet lazex
Почему нет? Активация экрана происходит когда поднимаешь телефон, далее идет разблокировка по fece id, в чем проблема сделать сразу раскрытия рабочего стола а не эту дрочь со свайпом? Можно хотя бы дать выбор, кому нужно кому нет.
И нет, это уже давно так, с самого появления fece id) а не с выходом 14 айфона.
Сегодня в 07:38
#
tellurian
+2675
tellurian Esthet
Если у вас настроено скрывать уведомления, то после разблокировки как раз вы их сможете прочитать без лишних движений. Думаю тут надо дать выбор пользователю. Мне не нужно, что сразу был рабочий стол после разблокировки.
Сегодня в 08:22
#
Dmitriy
+859
Dmitriy
Короче просто очередной холивар на тему, что круче гнусмас или айфон.
Вчера в 21:40
#
+1121
Grealex
Блогер напомнил о себе.
Вчера в 21:49
#
–1202
NYX
И кстати, чтоб пукан потушить некоторым, стоит понимать, что Филипп Беляков сам барыжит самсунги из Вьетнама. Надо отметить, что вьетнамские версии имеют ряд преимуществ.
Вчера в 22:28
#
+134
crubs
у вас через час после появления ролика на ютюбе готов подробный материал по нему. он вам присылает статьи для копипасты что ли? не первый раз отсылки к его роликам у вас вижу, как будто других блогеров нет, которые не менее интересны, мягко говоря
Вчера в 22:38
#
+3
TheEwb
Что значит свайп надо делать? А если в настройках активация экрана при поднятии? Глянул и зашел, сразу
Сегодня в 04:03
#
kardigan
+3511
kardigan TheEwb
Это в каких настройках такое есть?
Сегодня в 06:56
#
Esthet
+1836
Esthet kardigan
Я тоже заинтересовался) все обшарил, нет такого, ну либо я слепошарый🤷🏻
Сегодня в 07:55
#
tellurian
+2675
tellurian TheEwb
Пальцем провести, что попасть на рабочий стол.
Сегодня в 08:23
#
Hello!
+658
Hello!
Есть такая штука, если включен "Экран всегда включен", можно в настройках универсального доступа включить "Выход из сна касанием или смахиванием". Тогда поджигать экран не нужно, просто делаешь свайп и попадаешь на рабочий стол.
Сегодня в 10:15
#