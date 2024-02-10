Блогер сравнил iPhone 15 Pro Max и Samsung Galaxy S24 Ultra в лоб. Вот что из этого получилось

Автор YouTube-канала «Честный блог» Фил Беликов провел сравнение двух титановых флагманов — iPhone 15 Pro Max и Samsung Galaxy S24 Ultra. Результат местами удивил.С первых минут Фил отметил, что iPhone в руке лежит приятнее, поскольку у «него чуть меньший дисплей и он менее угловатый». Возможно, для кого-то именно этот фактор станет решающим при выборе девайса. Несмотря на то что «на бумаге» у Galaxy S24 Ultra пиковая яркость выше, чем у iPhone (2600 нит против 2000 нит), на деле особой разницы нет.Отдельного внимания заслужило новое стекло Gorilla Armor, которая меньше отражает свет, но вместе с этим у флагмана Samsung появилась новая болячка — если смотреть на экран Galaxy S24 Ultra под углом, то белый цвет становится зеленоватым. К слову, на iPhone такого нет.Сам Фил не стал проверять на прочность эти смартфоны, но он сослался на ролик Wylsacom, в котором Galaxy S24 Ultra пережил большее количество ударов об землю, чем iPhone 15 Pro Max.Как отметил блогер, новой кнопке «Действие» в iPhone 15 Pro можно противопоставить настройки Android, с помощью которых на двойное нажатие кнопки выключения можно повесить запуск определённой команды. Тут между девайсами паритет.В плане биометрических сканеров всё сводится к индивидуальным предпочтениям, поскольку в обоих смартфонах они работают очень хорошо. К минусам iPhone Фил отнёс необходимость в свайпе для перехода на главный экран.По ШИМу в этом поколении iPhone 15 Pro Max и Samsung Galaxy S24 Ultra сравнялись — он практически отсутствует на максимальных значениях яркости и достигает отметки в ~30% на минимальной.Не обошлось и без сравнения iOS и Android. Система Apple, по словам Фила, работает максимально плавно, а у Samsung иногда заметны подлагивания.Несмотря на огромное количество плюсов, минусы у флагманов тоже есть — оба устройства нагреваются при интенсивной нагрузке и начинают троттлить.По автономности в реальной жизни лидером сравнения стал iPhone. Он выдаёт в среднем 6-7 часов работы экрана, а флагман Galaxy — 5-6 часов.Теперь к главному — в этом поколении оба смартфона получили новые камеры-перископы с 5-кратным зумом, а также улучшенные алгоритмы обработки изображений. Samsung Galaxy S24 Ultra стал снимать заметно лучше прошлогоднего Galaxy S23 Ultra, но в плане плавности до iPhone 15 Pro Max он не дотягивает. При съёмке фото Фил пожаловался, что iPhone делает людей более смуглыми, чем они есть на самом деле. Интересно, что при прямом сравнении девайс Apple также плохо справился и со снегом — он начал отдавать синим.В завершение ролика Фил выбрал победителя. Самому блогер больше импонирует Samsung Galaxy S24 Ultra, поскольку Android предлагает больше возможностей кастомизации, а iPhone 15 Pro Max — скучный апдейт с минимумом инноваций.