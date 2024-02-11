Создатель ChatGPT назвал Apple Vision Pro вторым революционным продуктом в истории человечества. Угадайте, что на первом месте

Хайп вокруг первой гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro никак не утихнет, хотя многие журналисты открыто называют этот девайс «продуктом первого поколения для энтузиастов». Однако есть и те, кто называют гарнитуру очередной революцией. В этот раз внимание к гаджету привлёк глава OpenAI Сэм Альтман.
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В своей публикации в X Альтман заявил, что Apple Vision Pro — второй самый впечатляющий продукт после iPhone. Получается, что Сэм признал превосходство продуктов Apple над собственным ChatGPT. Если с iPhone ещё можно согласиться, поскольку в 2007 году он действительно произвел революцию на рынке смартфонов, то к Vision Pro вопросов больше, чем ответов. Мы уже рассказывали, что даже сама Apple не до конца понимает, какую потребность рядового пользователя может перекрыть это устройство.
Увы, Альтман не стал вдаваться в подробности. Возможно, ChatGPT подсказал ему нестандартные сценарии использования гарнитуры Apple, что произвело на него такое впечатление.