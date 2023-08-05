Google удалит аккаунты в «Фото», Drive и Gmail. Как не лишиться данных?

Олег

Google


Компания Google разослала электронные письма с обновленными правилами использования своих сервисов. Можно лишиться старого аккаунта и даже не заметить этого.

Согласно письму, с сегодняшнего дня, 5 августа 2023 года, вступают в силу новые временные рамки, после которых аккаунт считается неактивным. Если в течение двух лет вы не использовали учетную запись Google ни в одном из её сервисов — например, «Фото» или Gmail — и не заходили в него, компания помечает аккаунт как неактивный и вносит его в список «удаленцев».

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Хотя правила вступают в силу сегодня, первые чистки пройдут в декабре 2023 года. До этого времени стоит хотя бы раз войти в свой аккаунт Google, если не хотите его потерять — например, если там хранится ваш старый фотоархив, памятные переписки или файлы. 

«Чтобы аккаунт оставался активным, достаточно входить в него хотя бы раз в два года. Если вы выполняли вход в свой аккаунт Google в течение последних двух лет, то он считается активным и не будет удален», — Google. 

Другие способы обеспечить активность аккаунта:
  • чтение или отправка электронных писем;
  • использование Google Диска;
  • просмотр видео на YouTube;
  • предоставление доступа к фото;
  • скачивание приложений;
  • использование Google Поиска;
  • вход с аккаунтом Google в сторонние приложения и сервисы.


Компания отмечает, что, после удаления аккаунта, вы больше не сможете создать его заново с таким же именем пользователя и email-адресом. С момента первого предупреждения о неактивности до момента полного удаления учетной записи Google будет ждать 8 месяцев. Однако, если в вашем аккаунте не указан контактный email, предупреждение вы можете и не получить. 

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Источник:
Google
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Комментарии

tellurian
+4909
tellurian
Многие сервисы чистят балласт. Хорошие условия.
Вчера в 20:17
#
Misha Gynin
+107
Misha Gynin
Они об этом много лет предупреждают и рекомендуют настроить дополнительные параметры, если кто-то не читает то это их проблемы, но имхо если два года не входить в аккаунт блокировка его с удалением это нормально, это защитит его от взлома как минимум.
Сегодня в 03:29
#
Seagull
–410
Seagull
Лучший способ не потерять данные, не пользоваться данными сервисами
Сегодня в 11:44
#
+4
Эdhxh Dhdhf
(Скриншот вначале статьи). Гейфон — кастрированный кусок оверпрайснутого г0вна! ты раб тима кока, потому что какой у тебя будет лончер, шторка, прошивка, дизайн системы и т.д. решает именно он, а не ты. а как известно, у рабов нет свободы выбора — всё за них решает хозяин (в твоём случае — тим кок)а в гандондроиде — полная свобода выбора — кастомизируй, меняй, прошивай чё хочешь. Гейфон — рабство, гандондроид — свобода!
Сегодня в 12:46
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