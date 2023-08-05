Google удалит аккаунты в «Фото», Drive и Gmail. Как не лишиться данных?



Компания Google разослала электронные письма с обновленными правилами использования своих сервисов. Можно лишиться старого аккаунта и даже не заметить этого.



Согласно письму, с сегодняшнего дня, 5 августа 2023 года, вступают в силу новые временные рамки, после которых аккаунт считается неактивным. Если в течение двух лет вы не использовали учетную запись Google ни в одном из её сервисов — например, «Фото» или Gmail — и не заходили в него, компания помечает аккаунт как неактивный и вносит его в список «удаленцев».







Хотя правила вступают в силу сегодня, первые чистки пройдут в декабре 2023 года. До этого времени стоит хотя бы раз войти в свой аккаунт Google, если не хотите его потерять — например, если там хранится ваш старый фотоархив, памятные переписки или файлы.





«Чтобы аккаунт оставался активным, достаточно входить в него хотя бы раз в два года. Если вы выполняли вход в свой аккаунт Google в течение последних двух лет, то он считается активным и не будет удален», — Google.



Другие способы обеспечить активность аккаунта:

чтение или отправка электронных писем;

использование Google Диска;

просмотр видео на YouTube;

предоставление доступа к фото;

скачивание приложений;

использование Google Поиска;

вход с аккаунтом Google в сторонние приложения и сервисы.



Компания отмечает, что, после удаления аккаунта, вы больше не сможете создать его заново с таким же именем пользователя и email-адресом. С момента первого предупреждения о неактивности до момента полного удаления учетной записи Google будет ждать 8 месяцев. Однако, если в вашем аккаунте не указан контактный email, предупреждение вы можете и не получить. Другие способы обеспечить активность аккаунта:Компания отмечает, что, после удаления аккаунта, вы больше не сможете создать его заново с таким же именем пользователя и email-адресом. С момента первого предупреждения о неактивности до момента полного удаления учетной записи Google будет ждать 8 месяцев. Однако, если в вашем аккаунте не указан контактный email, предупреждение вы можете и не получить.