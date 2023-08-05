Google придумала, как гарантированно убедить владельцев iPhone перейти на Android

Олег

Google


Компания Google выпустила пять рекламных роликов, которые призваны переманить пользователей iOS на Android. На них обратили внимание в Phone Arena.

Для любой компании крайне важно не просто продать свой продукт, но еще и перевести к себе клиентов из конкурирующего лагеря. Именно этим решила заняться Google — серия из пяти коротких видео призвана показать «айфоноводам» преимущества перехода на Android и развеять их страхи.

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Первое видео длится 30 секунд и демонстрирует нам группу обеспокоенных пользователей iPhone, которые делятся своими страхами по поводу перехода на Android. Судя по всему, они рассматривают Pixel 7 Pro и Galaxy S23 Ultra.



Каждый следующий ролик длится по 15 секунд и показывает одно из преимуществ Android. Например, там есть видео с названием «Конфиденциальность и безопасность» — Google утверждает, что не стоит бояться утечек и взломов после перехода с айфона на Android.



Еще один ролик показывает, что на Android доступны те же самые смайлики, что и на iPhone, а значит эмоциональность ваших переписок останется на уровне.







В основном в роликах фигурируют смартфоны Google Pixel и Samsung Galaxy, хотя посыл звучит как «Переходите на любой Android, здесь всё хорошо». Серия роликов создана очень грамотно и нацелена на устранение самого главного препятствия — психологического. 

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Источник:
Phone Arena
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Комментарии

lonelysoul
+371
lonelysoul
Никаких страхов, только некоторых приложений вообще нет, а которые есть, не во всех данные можно перенести. А так да, якобы конфиденциальность и смайлики есть, успокоили ппц ))
час назад в 15:27
#
–422
NYX
Один косяк у ведра — нет полного бекапа. Можно намутить, но геморно. Во всем остальном ничем не хуже и айфонофилы просто долбаебы.
час назад в 16:23
#
+693
Paspartu NYX
Самокритично
55 минут назад
#
–422
NYX Paspartu
Так я ж про тебя, ку-ку, стрелочник
51 минуту назад
#
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