Google придумала, как гарантированно убедить владельцев iPhone перейти на Android



Компания Google выпустила пять рекламных роликов, которые призваны переманить пользователей iOS на Android. На них обратили внимание в Phone Arena.



Для любой компании крайне важно не просто продать свой продукт, но еще и перевести к себе клиентов из конкурирующего лагеря. Именно этим решила заняться Google — серия из пяти коротких видео призвана показать «айфоноводам» преимущества перехода на Android и развеять их страхи.







Первое видео длится 30 секунд и демонстрирует нам группу обеспокоенных пользователей iPhone, которые делятся своими страхами по поводу перехода на Android. Судя по всему, они рассматривают Pixel 7 Pro и Galaxy S23 Ultra.







Каждый следующий ролик длится по 15 секунд и показывает одно из преимуществ Android. Например, там есть видео с названием «Конфиденциальность и безопасность» — Google утверждает, что не стоит бояться утечек и взломов после перехода с айфона на Android.







Еще один ролик показывает, что на Android доступны те же самые смайлики, что и на iPhone, а значит эмоциональность ваших переписок останется на уровне.















В основном в роликах фигурируют смартфоны Google Pixel и Samsung Galaxy, хотя посыл звучит как «Переходите на любой Android, здесь всё хорошо». Серия роликов создана очень грамотно и нацелена на устранение самого главного препятствия — психологического.