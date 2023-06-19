Google закроет сервис, где хранятся старые фотографии. Как спасти свои снимки?

Александр


Компания Google объявила о закрытии сервиса «Архив альбомов». В нём хранятся фотографии, которыми пользователи обменивались через сервисы, закрывшиеся в последние несколько лет (например, Hangouts).

«Архив альбомов» перестанет работать 19 июля 2023 года, пользователям даётся ровно месяц на то, чтобы скачать собственный контент. Подготовить снимки к скачиванию можно по этой ссылке ровно в три шага. Когда архив будет готов, на почту придёт уведомление со ссылкой. Скачать его можно будет только после повторной аутентификации (потребуется вводить пароль от аккаунта или подтверждать личность другим способом).



После 19 июля фотографии из «Архива альбомов» будут удалены, поэтому скачать их больше не получится. Часть снимков могут сохраниться в актуальных сервисах Google, пришедших на смену закрытым (например, в Google Chat).

Гаджеты Google и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Расширения Google Chrome оказались «с сюрпризом». Вот полный список
Google переосмыслила расширения для Chrome. Вы не узнаете браузер
Google упростила настройку внешнего вида Chrome. Как ею воспользоваться?

Рекомендации

Рекомендации

Включите эту опцию на iPhone с iOS 16.4, чтобы собеседник слышал вас в разы лучше
Wildberries позволил экономить на покупках 5%. Нужно всего лишь сменить способ оплаты
Как заблокировать экран iPhone, не трогая кнопку Power. Это новая функция iOS 16.4
ChatGPT объединили с «Алисой». Нейросеть теперь может общаться голосом

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

John Doe
+657
John Doe
В духе Гугла. Все как обычно.
Сегодня в 11:01
#