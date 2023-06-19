Google закроет сервис, где хранятся старые фотографии. Как спасти свои снимки?

Компания Google объявила о закрытии сервиса «Архив альбомов». В нём хранятся фотографии, которыми пользователи обменивались через сервисы, закрывшиеся в последние несколько лет (например, Hangouts).«Архив альбомов» перестанет работать 19 июля 2023 года, пользователям даётся ровно месяц на то, чтобы скачать собственный контент. Подготовить снимки к скачиванию можно по этой ссылке ровно в три шага. Когда архив будет готов, на почту придёт уведомление со ссылкой. Скачать его можно будет только после повторной аутентификации (потребуется вводить пароль от аккаунта или подтверждать личность другим способом).





После 19 июля фотографии из «Архива альбомов» будут удалены, поэтому скачать их больше не получится. Часть снимков могут сохраниться в актуальных сервисах Google, пришедших на смену закрытым (например, в Google Chat).

