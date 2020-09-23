Android 11 для умных телевизоров

Компания Google представила новую версию операционной системы для телевизоров с поддержкой Smart TV. В Android 11 для Android TV не так много изменений, как хотелось бы увидеть, но они показывают вектор развития современных телевизоров.

Что нового в Android 11 для Android TV:

  • Автоматическая выгрузка фоновых приложений по новой стратегии для освобождения оперативной памяти
  • Режим ALLM (Auto Low Latency Mode, автоматический режим низкой задержки) 
  • Декодирование видео контента с низкой задержкой
  • Поддержка сторонних игровых контроллеров, в том числе Nintendo Switch Pro с подключением по USB и Bluetooth, а также контроллера Steam с подключением по USB
  • Возможность выдать приложению разовое разрешение для доступа к информации о местоположении, микрофону и камере
  • Тихий и бесшовный режим скачивания и установки небольших системных обновлений


По словам Google, некоторые из существующих моделей телевизоров с Android TV начнут получать Android 11 в ближайшие месяцы. Кроме того, производители наладят производство устройств, на которых изначально установлена эта платформа.


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