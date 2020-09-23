Автоматическая выгрузка фоновых приложений по новой стратегии для освобождения оперативной памяти

Режим ALLM (Auto Low Latency Mode, автоматический режим низкой задержки)

Декодирование видео контента с низкой задержкой

Поддержка сторонних игровых контроллеров, в том числе Nintendo Switch Pro с подключением по USB и Bluetooth, а также контроллера Steam с подключением по USB

Возможность выдать приложению разовое разрешение для доступа к информации о местоположении, микрофону и камере

Тихий и бесшовный режим скачивания и установки небольших системных обновлений







Компания Google представила новую версию операционной системы для телевизоров с поддержкой Smart TV. В Android 11 для Android TV не так много изменений, как хотелось бы увидеть, но они показывают вектор развития современных телевизоров.Что нового в Android 11 для Android TV:По словам Google, некоторые из существующих моделей телевизоров с Android TV начнут получать Android 11 в ближайшие месяцы. Кроме того, производители наладят производство устройств, на которых изначально установлена эта платформа.