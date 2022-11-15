Google

Google жёстко накажут за слежку и обман пользователей

Артем
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Корпорация заплатит свыше 39 миллионов долларов за отслеживание местоположения пользователей.

Об этом сообщает зарубежный ресурс Neowin. Технологического гиганта обязали выплатить 391,5 миллиона долларов сорока штатам США. Google ввела своих пользователей в заблуждение, заставив поверить, что они отключили отслеживание местоположения. По факту данные продолжали поступать в руки с целью дальнейшей передачи рекламным компаниям.

Генеральный прокурор штата Орегон высказалась по поводу произошедшего:

«В течение многих лет Google отдавала приоритет прибыли, а не конфиденциальности своих пользователей. Они были хитрыми и обманчивыми. Потребители думали, что они отключили функции отслеживания местоположения в смартфонах, но компания продолжала тайно записывать их движения и использовать эту информацию для рекламодателей. [...] До тех пор, пока у нас не будет всеобъемлющих законов о конфиденциальности, компании будут продолжать собирать большие объемы наших персональных данных в маркетинговых целях, пренебрегая их безопасностью».

Основной доход Google поступает от рекламы. Компания собирает личные и поведенческие данные, отслеживая местонахождение пользователя, для создания его подробного профиля. После изучения интересов и привычек, информация о потенциальном потребителе передаётся коммерческим компаниям для продвижения персональной рекламы.
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Источник:
Neowin
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Комментарии

tellurian
+4716
tellurian
Вот бы пользователям из других стран досталось
46 минут назад
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