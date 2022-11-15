Google жёстко накажут за слежку и обман пользователей

Корпорация заплатит свыше 39 миллионов долларов за отслеживание местоположения пользователей.Об этом сообщает зарубежный ресурс Neowin. Технологического гиганта обязали выплатить 391,5 миллиона долларов сорока штатам США. Google ввела своих пользователей в заблуждение, заставив поверить, что они отключили отслеживание местоположения. По факту данные продолжали поступать в руки с целью дальнейшей передачи рекламным компаниям.«В течение многих лет Google отдавала приоритет прибыли, а не конфиденциальности своих пользователей. Они были хитрыми и обманчивыми. Потребители думали, что они отключили функции отслеживания местоположения в смартфонах, но компания продолжала тайно записывать их движения и использовать эту информацию для рекламодателей. [...] До тех пор, пока у нас не будет всеобъемлющих законов о конфиденциальности, компании будут продолжать собирать большие объемы наших персональных данных в маркетинговых целях, пренебрегая их безопасностью».Основной доход Google поступает от рекламы. Компания собирает личные и поведенческие данные, отслеживая местонахождение пользователя, для создания его подробного профиля. После изучения интересов и привычек, информация о потенциальном потребителе передаётся коммерческим компаниям для продвижения персональной рекламы.