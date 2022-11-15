Посмотрите на Google Pixel Fold — эталонный складной смартфон на Android. Он перевернет игру

В сети появились утечки, раскрывающие дизайн будущего складного смартфона от Google. Подробности собрали в WCCF Tech.Рендеры Google Pixel Fold выложил в сеть блогер Front Page Tech. Рисунки демонстрируют нам возможный дизайн будущего смартфона, а также некоторые детали оформления и эргономики.Например, по рендерам можно увидеть, что Pixel Fold может оказаться существенно шире, чем, например, Galaxy Z Fold. Кроме того, заметно, что Google может разместить внутренний дисплей несимметрично краям корпуса — на рендерах у смартфона боковые рамки тоньше, чем верхняя и нижняя.Инсайдер сообщает, что Google Pixel Fold будет оснащен 9,5 Мп камерой, сканером отпечатка пальца, встроенным в кнопку питания, а также особо тонким шарниром, что позволит сделать смартфон немного компактнее.У Google Pixel Fold, если он действительно выйдет, будет одно неоспоримое преимущество перед всеми остальными гибкими смартфонами: его будет производить та же компания, которая разрабатывает и сам Android. Это значит, что Google сможет максимально хорошо адаптировать систему для взаимодействия с гибким дисплеем и, возможно, это устройство перевернет пользовательский опыт с подобными смартфонами.Что касается стоимости, то аналитики «пророчат» смартфону ценник в $1799. Они уверены, что смартфон будет выпущен в релиз уже в мае 2023 года; если считать это правдой, то на текущий момент девайс уже должен быть полностью спроектирован и проходить тесты в виде позднего прототипа.