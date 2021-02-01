Портал «Госуслуги» рассказал о регистрации официального канала в мессенджере Telegram. Подписчики будут получать полезную информацию о новых сервисах, оформлении документов, инструкциях для разных жизненных ситуаций, вариантах экономии и господдержке.
Сообщается, что в канале будут публиковать различную полезную информацию, в том числе, как получать выплаты без посещения ведомств, а также оформлять выписки и справки. Помимо этого подписчикам помогут разобраться в нюансах законов.
Канал может пригодиться родителям, пенсионерам, предпринимателям, автолюбителям, собственникам жилья, заемщикам, будущим студентам и тем, кто занимается здоровьем. Найти его можно будет по адресу t.me/gosuslugi.
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Сообщается, что в канале будут публиковать различную полезную информацию, в том числе, как получать выплаты без посещения ведомств, а также оформлять выписки и справки. Помимо этого подписчикам помогут разобраться в нюансах законов.
Канал может пригодиться родителям, пенсионерам, предпринимателям, автолюбителям, собственникам жилья, заемщикам, будущим студентам и тем, кто занимается здоровьем. Найти его можно будет по адресу t.me/gosuslugi.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru