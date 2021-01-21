Специалисты компании Postuf обнаружили в приложении «Госуслуги Москвы» для Android опасную уязвимость. Зная лишь номер телефона человека, зарегистрированного в этом сервисе, можно было получить доступ к его личным данным и другой информации, которую он указал.
Воспользовавшись этой уязвимостью, злоумышленник мог узнать об интересующем его человеке следующие сведения:
- Фамилия, имя, отчество
- Адрес электронной почты
- Дата рождения
- Номер полиса ОМС
- Номер СНИЛС
- Список недвижимого имущества
- Список движимого имущества
- Данные загранпаспорта
- Информация о детях, в том числе номера школ, где они учатся
- Показатели счётчиков ЖКХ
Зная номер полиса ОМС и дату рождения гражданина с помощью системы ЕМИАС можно получить доступ к медицинской информации, в том числе о том, к каким врачам он записывался на приём.
Дыра в «Госуслугах Москвы» также позволяла редактировать внесённую информацию: например, можно было приписать человеку несуществующих детей, имущество, которого у него на самом деле нет, внести некорректные показания счётчиков ЖКХ, добавить или отменить запись к врачам и т. п. Напрямую использовать полученные сведения для того, чтобы навредить гражданину, нельзя, но злоумышленник мог использовать полученные сведения, например, для того, чтобы выманить платёжные сведения с помощью социальной инженерии.
В настоящее время уязвимость закрыта, Представитель департамента информационных технологий Москвы отверг то, то она вообще существовала. По его словам, залогиниться в приложение «Госуслуги Москвы» можно только с указанием логина и пароля.
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