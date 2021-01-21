Хакеры

Специалисты компании Postuf обнаружили в приложении «Госуслуги Москвы» для Android опасную уязвимость. Зная лишь номер телефона человека, зарегистрированного в этом сервисе, можно было получить доступ к его личным данным и другой информации, которую он указал.

Воспользовавшись этой уязвимостью, злоумышленник мог узнать об интересующем его человеке следующие сведения:

  • Фамилия, имя, отчество
  • Адрес электронной почты
  • Дата рождения
  • Номер полиса ОМС
  • Номер СНИЛС
  • Список недвижимого имущества
  • Список движимого имущества
  • Данные загранпаспорта
  • Информация о детях, в том числе номера школ, где они учатся
  • Показатели счётчиков ЖКХ

Зная номер полиса ОМС и дату рождения гражданина с помощью системы ЕМИАС можно получить доступ к медицинской информации, в том числе о том, к каким врачам он записывался на приём.

Дыра в «Госуслугах Москвы» также позволяла редактировать внесённую информацию: например, можно было приписать человеку несуществующих детей, имущество, которого у него на самом деле нет, внести некорректные показания счётчиков ЖКХ, добавить или отменить запись к врачам и т. п.  Напрямую использовать полученные сведения для того, чтобы навредить гражданину, нельзя, но злоумышленник мог использовать полученные сведения, например, для того, чтобы выманить платёжные сведения с помощью социальной инженерии. 

В настоящее время уязвимость закрыта, Представитель департамента информационных технологий Москвы отверг то, то она вообще существовала. По его словам, залогиниться в приложение «Госуслуги Москвы» можно только с указанием логина и пароля.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

«Яндекс» предложил бесплатное тестирование на коронавирус «Яндекс» предложил бесплатное тестирование на коронавирус

Власти Москвы закупят 10 000 смартфонов на Android для полицейских Власти Москвы закупят 10 000 смартфонов на Android для полицейских

Создатели Instagram запустили новый проект Создатели Instagram запустили новый проект