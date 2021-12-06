Что такое Halo Infinite?

Игровой процесс и новые механики

Что по графике?

Что в итоге?

Ожидаемость — каждая часть Halo становится событием для фанатов серии

— каждая часть Halo становится событием для фанатов серии Крепкая сюжетная линия — вселенная не перестает удерживать интерес к себе, немного просев только в Halo 5

— вселенная не перестает удерживать интерес к себе, немного просев только в Halo 5 Успешный многопользовательский режим — возможно, вы уже могли его бесплатно попробовать. Поиграть в мультиплеер Halo Infinite сможет любой желающий бесплатно

— возможно, вы уже могли его бесплатно попробовать. Поиграть в мультиплеер Halo Infinite сможет любой желающий бесплатно Доступность — чтобы окунуться с головой во вселенную Halo необязательно приобретать все части серии, поскольку они доступны для всех подписчиков сервиса Game Pass







Вселенная Halo — один из главных тайтлов на Xbox. Фанаты, в том числе и я, с нетерпением ожидают выхода новых частей в этой космической саге. Запуск Halo Infinite ожидался в прошлом году вместе с выходом Xbox Series X|S, но впоследствии студия 343 Industries взяла паузу в год, чтобы доработать игру. Релиз намечен на 8 декабря. Я провел пару дней в предварительной версии и сейчас поделюсь своим мнением без спойлеров.Infinite — это прямое продолжение Halo 5. Действие новой главы приключений Мастера Чифа разворачиваются примерно спустя 18 месяцев после событий Halo 5: Guardians. Для тех, кто не играл в предыдущие части будет довольно сложно понять сюжетную линию. Поэтому рекомендую воспользоваться сервисом Game Pass и перед тем, как приступить к Infinite пройти замечательный сборник ремастеров Halo Master Chief Collection. В его рамках доступны все номерные игры вселенной.Проходить предыдущие игры Halo можно по порядку, начиная с оригинальной Combat Evolved и, заканчивая пятой частью с подзаголовком Guardians, которая доступна в Game Pass отдельно. Также в Master Chief Collection входят ответвления Reach и ODST — они опциональны, но также будут полезны всем, кто захочет углубиться во вселенную Halo. В первом случае вы получите бодрый приквел, а во втором историю про орбитального десантника (ODST расшифровывается как Orbital Drop Shock Trooper).Говоря о вселенной целиком, не будет лишним упомянуть еще один замечательный тайтл — две части Halo Wars. В отличие от основных игр серии, они представляют собой стратегию в реальном времени. С точки зрения информативности, Halo Wars и Halo Wars 2 — два основных приквела. События этих игр разворачиваются за 20 лет до знакомства с Мастером Чифом в Combat Evolved.Таким образом, если вы еще не открыли для себя вселенную Halo, вас ожидает долгое и увлекательное путешествие. Напомню, все игры перечисленные игры доступны в сервисе по подписке Game Pass.Итак, возвращаемся к Halo Infinite, если совсем без спойлеров, то Мастеру Чифу предстоит выяснить, что произошло с его бывшей напарницей — искусственным интеллектом Кортана. Также попутно придется противостоять Изгнанным на кольце Zeta Halo.Halo Infinite — это такой мягкий перезапуск серии, если можно так сказать. Разработчики решили разнообразить серию с помощью открытого мира и новых игровых механик.Первое на что обращаешь внимание в самом начале — Мастер Чип обзавелся крюком. Таким образом в геймплей ввели платформенные элементы. Стоит отметить, 343 Industries не пытаются искусственно растянуть хронометраж с помощью этого приема, как могло казаться, например, в DOOM Eternal. Использование крюка добавляет вариативности в перестрелки и в исследование игрового мира, открывая игроку возможности вертикального перемещения.Что касается, перестрелок, как фанат Halo со стажем, сообщаю, что в Infinite сохранился классический ганфайт. Этот аспект отличает серию среди остальных шутеров от первого лица. Стрелять в Halo по-настоящему приятно. В игре очень сложно встретить похожее оружие, у всех пушек свои индивидуальные особенности и способы применения. Всё это подчеркивается звуковым и визуальным сопровождением.Одно из главных нововведений Halo Infinite — открытый мир. Казалась бы, такая особенность могла изрядно набить оскомину в играх Ubisoft. Однако в Halo возможность свободно перемещаться и отсутствие граней линейного геймплея буквально позволяют взглянуть на серию иначе.Открытый мир Zeta Halo большой, красивый и разнообразный. Его очень приятно исследовать в перерывах между сюжетными миссиями. Тем не менее это моё первое впечатление, поскольку я решительно не стал проходить предварительную версию Infinite до конца. Дождусь релиза 8 декабря в Game Pass и начну всё заново, чтобы обстоятельно и неторопливо погрузиться в игровой процесс.Я тестировал Halo Infinite на Xbox Series S. На этой версии игра выглядит попроще, чем версия для Series X. Несмотря на это, в свежей главе похождения Мастера Чифа сохранился узнаваемый визуальный стиль серии, который упаковали в современных текстуры.На Xbox Series S предварительная версия Halo Infinite очень шустро бегает. Почти за 20 часов общего игрового процесса я не встретил проблем с производительностью, таких как ощутимые просадки FPS. Отмечу проработку освещения в игре — это отдельное эстетическое наслаждение.Если сравнивать графическую составляющую с DOOM Eternal или недавно вышедшей Call of Duty: Vanguard, я бы не сказал, что Halo Infinite — это прорыв. Игра выглядит достойно, особенно на фоне предыдущих частей серии, но без откровений в стиле: «вау, некстген».Что тут скажешь, Мастер Чиф вернулся и это главное событие для фанатов Xbox и серии Halo. В сюжетном плане, определенно, Infinite выглядит интересно на фоне набившей оскомину второй мировой в Call of Duty: Vanguard и Batllefield 2042, в котором отсутствует какая-либо одиночная кампания. Тем не менее, для сюжета есть одна главная условность — нужно быть знакомым с событиями всех предыдущих частей серии. Только в таком случае получаешь удовольствие от происходящего в Halo Infinite.В остальном на мой взгляд, Halo Infinite — претендент на титул игру 2021 года. Поясню свою точку зрения сразу несколькими причинами:Не знаю как вы, а я то уж точно нашел для себя занятие на эти новогодние каникулы.