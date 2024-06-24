HDC 2024 Global Eco Summit: культурные особенности туризма в Китае



Глобальная технологическая компания Huawei в рамках Global Eco Summit, который является частью ежегодной конференции для разработчиков Huawei Developer Conference (HDC) 2024, рассказала о культурных особенностях китайских туристов и их влиянии, как внутри Китая, так и за его пределами. В рамках Global Eco Summit, Huawei также представила инновации и обновления глобальной экосистемы, новейшие технологии и дорожную карту развития на 2024 год.



HDC 2024 — инструмент для развития инноваций, взаимодействия и продвижения в рамках экосистемы Huawei. Конференция объединяет разработчиков, лидеров бизнеса и сторонних партнеров для обмена опытом в области глобального туризма и эффективных стратегий развития брендов.



Потенциал китайского рынка культурного туризма



Идеи, которые обсуждались на Global Eco Summit, подтверждаемые исследованием Quest Mobile, указывают на важные тенденции развития онлайн-рекламы и вовлеченности пользователей на рынке культурного туризма Китае.



В «Барометре международного туризма» за 1 квартал 2024 года, опубликованном Всемирной туристической организацией, отмечается, что международный туризм практически вернулся к допандемийному уровню к концу 2023 года, в Китае отрасль также восстанавливается и должен достичь 80% от доковидных объемов к концу 2024 года. Технологии и решения для «умных» путешествий, например онлайн-переводчики, возможности платежей с помощью QR-кодов, точная навигация и автоматические рекомендации — привлекают китайских туристов и предоставляют большие возможности брендам для использования мобильной рекламы.



Ежемесячное количество активных пользователей устройств Huawei по всему миру составляет 580 миллионов, а платформа Petal Ads предлагает брендам уникальные опции выхода на китайскую аудиторию, особенно в секторах люкса и путешествий. Petal Ads дает брендам возможность понять и определить потребности китайской аудитории, поддерживая кастомизацию публикаций в соответствии с привычками и предпочтениями пользователей.



Новая разработка, индекс Petal Business Index (PBI), позволяет глубже изучить потребительские предпочтения в отношении брендов в рамках экосистемы Huawei. Индекс является своеобразным «барометром» статуса продвижения бренда, выполняя выборку обезличенных данных в ключевых приложениях экосистемы Huawei. Использование индекса PBI может помочь брендам выйти на китайскую аудиторию с помощью платформы Petal Ads, которая дает точное понимание поведения и предпочтений потребителей.



Эти темы обсуждались на нескольких воркшопах и панельных дискуссиях, центральной темой которых стал китайский культурный туризм как фактор достижения успеха брендами. Ключевые партнеры и руководители Petal Ads поделились мнениями о состоянии глобальной туристической отрасли и о том, как создавать эффективный контент для бренда.



Партнерство Huawei с компаниями Grab и Malaysia Airline



В ходе HDC 2024 компании Grab и Huawei подписали Соглашение о намерениях оптимизации пользовательского опыта. Grab, лидирующая цифровая платформа в Юго-восточной Азии, предоставляет транспортные сервисы, сервисы доставки еды и платежей, а также платежные и финансовые сервисы и электронную коммерцию. Это партнерство способствовало существенному продвижению сервисов Grab и позволило увеличить долю рынка компании. В будущем Grab планирует интеграцию своих сервисов в экосистему Huawei для еще большей оптимизации пользовательского опыта.



Кроме того, в ходе HDC 2024 Huawei подписала с Malaysia Airline, ведущей авиакомпанией Малайзии и членом международного альянса, Соглашение о намерениях для развития спектра услуг гостеприимства в Китае.



Сила культурной интеграции: истории успеха



Культурная интеграция является важнейшей задачей для брендов, которые стремятся завоевать новые аудитории. Petal Ads, успешно вносит свой вклад в развитие таких брендов, как Grab и Tinder, и Бюро развития туризма Андалусии (Испания).



Компания Grab, ведущая цифровая платформа Юго-восточной Азии, использует Petal Ads для лучшего позиционирования бренда и привлечения пользователей в Китае. Глобальное партнерство Tinder с Huawei в основном сводится к росту объемов распространения материалов на платформах Huawei. Используя Petal Ads, Tinder удалось достичь значительного роста количества установок приложения и регистраций новых аккаунтов. Бюро развития туризма Андалусии (Испания) использует Petal Ads для рекламы региона Андалусия во время «Золотой недели». В результате кампании было достигнуто 80 миллионов просмотров и охвачено 10 миллионов уникальных пользователей.



Культурные особенности играют большую роль в достижении успеха брендами, стремящимися выйти на китайский рынок, что подтверждается стратегическим взаимодействием и маркетинговыми инициативами, которые обсуждались на HDC 2024.