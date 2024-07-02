Фото на HUAWEI Pura 70 Ultra: Санкт-Петербург, Выборг и немного Ладожского озера

Георгий
HUAWEI Pura 70 Ultra

В начале этого лета я много снимал на камеру HUAWEI Pura 70 Ultra и хочу поделиться с вами некоторыми июньскими снимками. Погулял по Санк-Петербургу, сгонял в Выборг и доехал до ладожского озера.

Подробные обзор смартфона вы сможете найти здесь, а в этой заметке я напомню о камерах устройствах. В качестве основной системы HUAWEI Pura 70 Ultra получил три датчика: главный на 50 МП с выдвижной конструкцией (1-дюймовый CMOS-сенсор, переменная диафрагма f/1.6–f/4.0, оптическая стабилизация изображения со сдвигом матрицы), ультраширик на 40 МП с f/2.2, а также 50-мегапиксельный телевик на 50 МП с f/2.1 и оптической стабилизацией.

Санкт-Петербург

Немного прогулялся по Васильевскому острову и сделал кадры на все модули устройства, начиная с ультраширика и, заканчивая телевиком на 10-кратном зуме.

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Парочка сложных сцен на ультраширик — солнце светит прямо в объектив.

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Несколько примерно с контровым освещением. Я думал, что боковое яркое солнце выбьет всю картинку, но телевик и алгоритмы HUAWEI Pura 70 Ultra отлично справились со сценой.

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Немного вечернего. Уже делился некоторыми кадрами с этой прогулки. Здесь, на мой взгляд, алгоритмы очень хорошо отработали закат.

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Выборг

В свой недавний визит немного сместил фокус и прогулялся от Эрмитажа (кстати, как минимум, его территорию рекомендую посетить) в сторону Морской набережной и улице Данилова.

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Немного индустриального брутализма:

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Конечно же не обошлось без прогулки по историческому центру. Он прекрасен. Радует, что частникам дали зеленый свет и на узких уютных улочках появляется много вкусных заведений. Да и в целом заметна динамика улучшения обстановки за два последних года.

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Ладожское озеро

Завершает мой фотопост поездка на Ладожское озеро. К сожалению, туда не ходят ласточки, поэтому придется часок проехаться на обычной электричке. 

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На станции встречает вот такой вокзал интересной формы. В воскресенье он был закрыт. Не знаю с чем это связано.

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Сгонять из Питера на Ладогу можно в качестве прогулки, чтобы отдохнуть от суеты. Там можно прогуляться по берегу озера. Оно кажется бескрайним, за горизонтом ничего не видно. Также не будет лишним дойти к Осиновецкому маяку за парочкой фоточек. При желании там же в пешей доступности со среды по воскресенье можно посетить Центральный военно-морской музей, но надо учитывать, что он работает до 17:15.
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Комментарии

+4784
Carter_Mayers
Питер конечно хорош, в плане архитектуры, очень немногие города, могут с ним потягаться. Если не сказать что совсем таких мало. Лишь бы не застроили со временем все эти красоты, посредственными человейниками, ТЦ и прочими штуками
Сегодня в 15:19
#
–9
Valera99
А давно названия озер стали писать с маленькой буквы? Хотя иного от этой редакции я не ожидал. Ребята давно себя зарекомендовали самой косячной желток прессой.
Сегодня в 18:39
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–9
Valera99
Последний абзац это абзац. Ладога, маяк, фигак — музей в центре Питера 🤷‍♂️
Сегодня в 18:45
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