Фото на HUAWEI Pura 70 Ultra: Санкт-Петербург, Выборг и немного Ладожского озера

Санкт-Петербург

Выборг

Ладожское озеро

В начале этого лета я много снимал на камеру HUAWEI Pura 70 Ultra и хочу поделиться с вами некоторыми июньскими снимками. Погулял по Санк-Петербургу, сгонял в Выборг и доехал до ладожского озера.Подробные обзор смартфона вы сможете найти здесь, а в этой заметке я напомню о камерах устройствах. В качестве основной системы HUAWEI Pura 70 Ultra получил три датчика: главный на 50 МП с выдвижной конструкцией (1-дюймовый CMOS-сенсор, переменная диафрагма f/1.6–f/4.0, оптическая стабилизация изображения со сдвигом матрицы), ультраширик на 40 МП с f/2.2, а также 50-мегапиксельный телевик на 50 МП с f/2.1 и оптической стабилизацией.Немного прогулялся по Васильевскому острову и сделал кадры на все модули устройства, начиная с ультраширика и, заканчивая телевиком на 10-кратном зуме.Парочка сложных сцен на ультраширик — солнце светит прямо в объектив.Несколько примерно с контровым освещением. Я думал, что боковое яркое солнце выбьет всю картинку, но телевик и алгоритмы HUAWEI Pura 70 Ultra отлично справились со сценой.Немного вечернего. Уже делился некоторыми кадрами с этой прогулки. Здесь, на мой взгляд, алгоритмы очень хорошо отработали закат.В свой недавний визит немного сместил фокус и прогулялся от Эрмитажа (кстати, как минимум, его территорию рекомендую посетить) в сторону Морской набережной и улице Данилова.Немного индустриального брутализма:Конечно же не обошлось без прогулки по историческому центру. Он прекрасен. Радует, что частникам дали зеленый свет и на узких уютных улочках появляется много вкусных заведений. Да и в целом заметна динамика улучшения обстановки за два последних года.Завершает мой фотопост поездка на Ладожское озеро. К сожалению, туда не ходят ласточки, поэтому придется часок проехаться на обычной электричке.На станции встречает вот такой вокзал интересной формы. В воскресенье он был закрыт. Не знаю с чем это связано.Сгонять из Питера на Ладогу можно в качестве прогулки, чтобы отдохнуть от суеты. Там можно прогуляться по берегу озера. Оно кажется бескрайним, за горизонтом ничего не видно. Также не будет лишним дойти к Осиновецкому маяку за парочкой фоточек. При желании там же в пешей доступности со среды по воскресенье можно посетить Центральный военно-морской музей, но надо учитывать, что он работает до 17:15.