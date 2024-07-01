В России начался конкурс мобильной фотографии XMAGE от HUAWEI

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На сайте HUAWEI в разделе Community появилось объявление о начале популярного ежегодного фотоконкурса XMAGE 2024 в России. Конкурс объединяет любителей искусства мобильной фотографии по всему миру, предоставляя им возможность продемонстрировать свой талант и поделиться своим уникальным видением.В этом году участники конкурса смогут проявить себя в нескольких категориях: «Лица», «Мгновения», «Так далеко, так близко», «Стиль», «Фокус х Время», «Искусство и мода», «Здравствуй, жизнь», «Действие». Все категории охватывают основные направления современной мобильной фотографии и призваны подчеркнуть использование отдельных функций камеры смартфона.Участники конкурса смогут выиграть смартфоны линейки HUAWEI Pura 70, новые наушники HUAWEI FreeClip, а также смарт-часы HUAWEI WATCH FIT 3. Оценивать работы участников из России в этом году будут президент Творческого союза художников России, Вице-президент Российской академии художеств Константин Худяков и лучший свадебный фотограф России в 2024 году Оксана Несмеянова. Работы принимаются до 1 сентября 2024 года, победители будут объявлены 30 октября.Ранее в Дубае прошла глобальная фотовыставка HUAWEI XMAGE «Жизнеутверждающий взгляд на мир». На выставке были представлены около 300 фотографий, снятых на смартфоны компании и обработанных по фирменной технологии XMAGE. Каждая секция выставки демонстрировала эволюцию технологий мобильной фотографии смартфонов HUAWEI за последние 12 лет. Лучшие работы были опубликованы в официальных социальных сетях HUAWEI.