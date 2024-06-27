Обзор HUAWEI MateBook X Pro: легкий и компактный ультрабук со скрытым потенциалом

Мы регулярно вас знакомим на страницах iGuides.ru с устройствами от бренда HUAWEI. На этот раз у нас тесте побывал свежий ультрабук MateBook X Pro. Чем хорош? Это легкое и компактное устройство в классическом дизайне, которое буквально напичкано под завязку актуальными аппаратными технологиями и интеллектуальными функциями. А теперь давайте обо всём по порядку и с подробностями.
ДизайнПока остальные производители потихоньку отказываются от клиновидного корпуса, HUAWEI доводит этот форм-фактор до совершенства и буквально возводит его в абсолют. Сразу после распаковки доставал ноут буквально двумя пальцами из коробки и поймал себя на мысли, какой же изящный у него силуэт.
Толщина корпуса составляет 13,5 мм, а вес при этом — всего 980 г. Таких характеристик удалось достичь благодаря использованию магниевого сплава, который прочнее алюминия и стали. Также в конструкции используется гибкий OLED-экран, который значительно легче привычных аналогов.
Дизайн HUAWEI MateBook X Pro радует своей минималистичностью и лаконичной завершенностью. Устройство полностью лишено каких-либо отвлекающих деталей. Эстетики силуэту добавляют обтекаемые грани с правой и левой сторон.
Корпус получил приятное матовое покрытие. Оно тактильно очень приятное и создается обманчивое впечатление, как будто держишь в руках пластиковое устройство, но мы то помним, что корпус изготавливается из магниевого сплава с микродуговым оксидированием. Благодаря матовому покрытию поверхность ноутбука получилась устойчивой к потертостям и следам от рук.
По словам производителя, при разработке ноутбука использовали обновленный механизм соединения корпуса и крышки, который скрыт внутри. Благодаря этому удалось сократить размер зазора на 35%. Такое решение также позволяет увеличить поток воздуха для эффективного охлаждения. К слову, крышка открывается с легким усилием открывается одной рукой
HUAWEI MateBook X Pro доступен в трех расцветках: черный, белый и светло-голубой. Последняя как раз у нас и побывала на тесте. Этот спокойный оттенок отлично подойдет пользователям, которым слегка наскучили консервативные решения.
ЭкранНоутбук оснащен гибким 14,2-дюймовым OLED-экраном с поддержкой касания по 10 точкам. Его полезная площадь составляет 93%. Разрешение — 3120 x 2080 (264 PPI).
Для калибровки экрана использовалась технология HUAWEI X-True. Оно позволяет добиться плавности изображения и точной цветопередачи. Частота обновления дисплея составляет 120 Гц, а время отклика — 1 мс.
Ноутбук поддерживает цветовой охват Adobe RGB и точность цветопередачи уровня ∆E < 1 при использовании охватов Adobe RGB, sRGB и P3. Пользователям также доступна функция проецирования экрана смартфона Huawei на экран ноутбука с поддержкой цветового охвата P3. При этом поддерживается универсальная цветопередача: разница между цветами сводится к минимуму — цвета и детали проецируемого изображения идентичны изображению на мобильном устройстве.
Показатель пиковой яркости составляет 1000 нит. На ноутбуке приятно работать в помещении и на улице. Есть датчик освещения — он регулирует яркость и цветовую температуру в зависимости от окружающего освещения.
Экран HUAWEI MateBook X Pro получил сертификат защиты зрения 3.0 TÜV Rheinland. Для этого ноутбук успешно прошел испытания по 175 параметрам, включая качество экрана, изменение яркости экрана в зависимости от окружающего освещения, защиту зрения и удобство использования. Также в гибкий OLED-экран встроен нанооптический слой с магнитным управлением, благодаря которому количество бликов снижено на 70%.
Ноутбук отображает 1,07 млрд цветов на аппаратном уровне. Это позволяет создавать наиболее реалистичную картинку с естественной цветопередачей.
Экран HUAWEI MateBook X Pro работает в диапазоне между 48 и 120 Гц. Таким образом картинка в динамических сценах получается очень плавной. Помимо приятных визуальных ощущений с помощью переменной частоты можно продлить время автономной работы устройства. Для переключения между умным режимом, режимом высокой частоты обновления 120 Гц и стандартным режимом 60 Гц можно использовать комбинацию клавиш Fn+R. Во время тестирования я использовал максимальную частоту при работе ноутбука от сети, а при переходе в режим работы от батареи выбирал стандартный режим на 60 Гц.
Для восприимчивых пользователей к ШИМ-мерацанию важно отметить, что частота затемнения экрана HUAWEI MateBook X Pro составляет 1440 Гц. Это весьма достойный показатель.
Устройства вводаНоутбук оснащается клавиатурой островного типа без цифрового блока. Кнопка включения размещается над клавишей Del. В неё же встроен довольно быстрый и точный сканер отпечатка пальца.
Клавиши получили короткий ход — 1,5 мм. Благодаря этому работа на клавиатуре не вызывает дискомфорта у окружающих. Размер клавиш и расстояние между ними оптимальное. На мою скорость набора эти параметры не повлияли.
Тачпад хочется хвалить. Он один из лучших в сегменте Windows-ноутбуков. Тачпад расположился строго по центру под клавиатурой. Устройство сенсорного ввода получило поддержку функции HUAWEI Free Touch, позволяющую распознавать восемь жестов, включая создание скриншота, регулировку яркости и громкости.
Вот так работают жесты:
- Создание скриншота — двойное касание костяшкой пальца
- Запись экрана — двойное касание двумя костяшками пальцев
- Регулировка яркости — свайп вверх или вниз вдоль левого края
- Регулировка громкости — свайп вверх или вниз вдоль правого края
- Перемотка видео — свайп влево или вправо вдоль верхнего края
- Сворачивание окна — нажатие на левый верхний угол тачпада
- Закрытие окна — нажатие на правый верхний угол тачпада
- Запуск панели управления — свайп двумя пальцами в центр тачпада от правого края
ПроизводительностьHUAWEI MateBook X Pro оснащается процессором Intel Core Ultra 9 1-го поколения со встроенной графикой Intel Arc. Ёмкость оперативной памяти составляет до 32 ГБ, а накопитель в нашей тестовой конфигурации установлен на 1 ТБ.
Мы протестировали ноутбук в Cinebench, CristalDiskMark и Novabench. С результатами бенчмарков вы можете ознакомиться на скриншотах ниже:
Ноутбук получил функцию собственной разработки Super Turbo, которая оптимизирует энергопотребление, производительность и работу системы, анализируя состояние процессора, видеокарты, оперативной памяти, накопителя и батареи. На основе полученных данных применяются политики на уровне ОС Windows. Производитель заявляет, что функция повысить производительность в Adobe Premiere Pro на 69% при рендеринге видео в 4K.
За охлаждение отвечает система Shark fin. Она состоит из трех компонентов:
- Трехмерная конструкция воздухозаборника. Воздухозаборники расположены по обеим сторонам корпуса, а также рядом с поворотной петлей и клавиатурой для обеспечения теплоотвода от материнской платы как в закрытом, так и открытом состоянии ноутбука. Также на плате подсветки клавиатуры предусмотрены открытые отверстия, через которые холодный воздух может проникать внутрь устройства, снижая нагрев клавиатуры.
- Два вентилятора Shark fin.
- Умная система температурного контроля и высокоэффективный модуль испарительной камеры. Алгоритм температурного контроля на базе искусственного интеллекта системы теплоотвода определяет температуру, ощущаемую пользователем, и прогнозирует нагрузку текущих задач путем машинного обучения в течение около 100 часов. Эти возможности позволяют осуществлять более эффективный температурный контроль. Общий путь для вывода тепла испарительной камеры был сокращен с целью поддержания температуры поверхности корпуса на приемлемом уровне и повышения производительности материнской платы.
Среди пользователей ультрабуков сложилось мнение, что эти устройства предназначены в основном для работы. Помимо рабочих и базовых развлекательных задач HUAWEI MateBook X Pro вполне годится для комфортного гейминга. Мы в качестве теста запустили на нем Dota 2 и Cyberpunk 2077. В первом случае на максималках при разрешении 2,5K мы смогли получить в среднем 110 FPS. Cyberpunk 2077 на оптималках при разрешении 1080p выдал 60 FPS.
Интеллектуальные функцииНоутбук поддерживает функцию «Суперустройство». Она позволяет объединить несколько устройств бренда в «единое пространство». Таким образом можно управлять смартфоном с экрана ноутбука.
Вот несколько полезных сценариев применения «Суперустройства»:
- Функция App Multiplier. Она позволяет отображать несколько окон одного и того же приложения со смартфона на экран ноутбука.
- Редактирование файлов. «Суперустройство» позволяет бесшовно открывать и редактировать файлы, которые хранятся на смартфоне. Это возможность можно использовать для обработки фотографий или продолжения работы над текстовыми заметками.
- Передача изображений и документов. «Суперустройство» позволяет перетаскивать файлы между ноутбуком и подключенным смартфоном обычным перетаскиванием. Помимо этого, имеется общий буфер обмена, позволяющий копировать текст на одном устройстве и вставлять его на другом.
- Разблокировка смартфона с помощью компьютера.
Функция AI Search обеспечивает быстрый и точный поиск файлов на ноутбуке и подключенном смартфоне с помощью «Суперустройства». С ее помощью можно выполнять предварительный просмотр файлов, а также открывать или копировать их. Алгоритмы поиска на базе искусственного интеллекта позволяют искать документы по ключевым словам и типу контента.
Звук, передача голоса и веб-камераАкустическая система представлена массивом из 6 динамиков с эффектом объемного звучания и технологией HUAWEI Sound. Ноутбук выдает чистое и качественное звучание с ощутимыми низкими частотами. Помимо игр и просмотров видео, на устройстве вполне комфортно можно послушать музыку из потоковых сервисов.
Для передачи голоса используются четыре встроенных микрофона, которые располагаются над экраном. По словам производителя, они улавливают звук на 360° на расстоянии до 5 метров.
Микрофоны используют три режима шумоподавления на базе искусственного интеллекта:
- Усиление голоса — ноутбук определяет голос пользователя и усиливает его.
- Фильтрация шумов — нейросетевые алгоритмы позволяют отсекать от голоса посторонние шумы.
- Достоверный звук — при активации этой функции собеседники смогут услышать все окружающие звуки.
Камера получила несколько интеллектуальных функций на базе искусственного интеллекта:
- Виртуальный фон. Позволяет заменять фон позади вас во время видеозвонков.
- Зрительный контакт — задействует ИИ и корректирует направление взгляда для создания эффекта живого общения.
- Следящая камера — отслеживает пользователя и удерживает в центре кадра.
- Украшение — позволяет корректировать черты лица
АвтономностьАвтономную работу ноутбуку обеспечивает аккумулятор на 70 Вт·ч. Производитель заявляет, что HUAWEI MateBook X Pro способен проработать до 11 часов на одной зарядке. На деле этот показатель почти полностью соответствует действительности. К примеру, в просмотре видео ноутбук продержался 11,5 часа.
Комплектный адаптер питания HUAWEI SuperCharge мощностью 90 Вт способен зарядить батарею от 0 до 100% за 1 час. Есть поддержка быстрой зарядки — 10 минут заряда способны обеспечить до 2 часов работы.
Что в итоге
HUAWEI MateBook X Pro — тонкий и легкий ноутбук, который под своими компактными габаритами скрывает мощную производительность в виде актуальных аппаратных и программных решений. Такое устройство удовлетворит потребности пользователей, которые предпочитают сохранять продуктивность без привязки к рабочему месту. В сухом остатке можно сказать, что у HUAWEI получился универсальный и сбалансированный рабочий инструмент и гаджет для полноценных развлечений.
HUAWEI MateBook X Pro значительно превосходит своих предшественников, а значит потенциально имеет все шансы стать устройством для обновления владельцам предыдущего поколения. Модель 2024 года стала легче, компактнее, мощнее и энергоэффективнее. Среди преимуществ устройства отмечаем: дизайн, OLED-экран, достойную производительность, хорошую автономность и эргономичные устройства ввода.