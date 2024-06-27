Обзор HUAWEI MateBook X Pro: легкий и компактный ультрабук со скрытым потенциалом

Дизайн

Экран

Устройства ввода

Создание скриншота — двойное касание костяшкой пальца

Запись экрана — двойное касание двумя костяшками пальцев

Регулировка яркости — свайп вверх или вниз вдоль левого края

Регулировка громкости — свайп вверх или вниз вдоль правого края

Перемотка видео — свайп влево или вправо вдоль верхнего края

Сворачивание окна — нажатие на левый верхний угол тачпада

Закрытие окна — нажатие на правый верхний угол тачпада

Запуск панели управления — свайп двумя пальцами в центр тачпада от правого края

Производительность

Трехмерная конструкция воздухозаборника. Воздухозаборники расположены по обеим сторонам корпуса, а также рядом с поворотной петлей и клавиатурой для обеспечения теплоотвода от материнской платы как в закрытом, так и открытом состоянии ноутбука. Также на плате подсветки клавиатуры предусмотрены открытые отверстия, через которые холодный воздух может проникать внутрь устройства, снижая нагрев клавиатуры.

Два вентилятора Shark fin.

Умная система температурного контроля и высокоэффективный модуль испарительной камеры. Алгоритм температурного контроля на базе искусственного интеллекта системы теплоотвода определяет температуру, ощущаемую пользователем, и прогнозирует нагрузку текущих задач путем машинного обучения в течение около 100 часов. Эти возможности позволяют осуществлять более эффективный температурный контроль. Общий путь для вывода тепла испарительной камеры был сокращен с целью поддержания температуры поверхности корпуса на приемлемом уровне и повышения производительности материнской платы.

Интеллектуальные функции

Функция App Multiplier. Она позволяет отображать несколько окон одного и того же приложения со смартфона на экран ноутбука.

Редактирование файлов. «Суперустройство» позволяет бесшовно открывать и редактировать файлы, которые хранятся на смартфоне. Это возможность можно использовать для обработки фотографий или продолжения работы над текстовыми заметками.

Передача изображений и документов. «Суперустройство» позволяет перетаскивать файлы между ноутбуком и подключенным смартфоном обычным перетаскиванием. Помимо этого, имеется общий буфер обмена, позволяющий копировать текст на одном устройстве и вставлять его на другом.

Разблокировка смартфона с помощью компьютера.

Звук, передача голоса и веб-камера

Усиление голоса — ноутбук определяет голос пользователя и усиливает его.

Фильтрация шумов — нейросетевые алгоритмы позволяют отсекать от голоса посторонние шумы.

Достоверный звук — при активации этой функции собеседники смогут услышать все окружающие звуки.

Виртуальный фон. Позволяет заменять фон позади вас во время видеозвонков.

Зрительный контакт — задействует ИИ и корректирует направление взгляда для создания эффекта живого общения.

Следящая камера — отслеживает пользователя и удерживает в центре кадра.

Украшение — позволяет корректировать черты лица

Автономность

Что в итоге

Мы регулярно вас знакомим на страницах iGuides.ru с устройствами от бренда HUAWEI. На этот раз у нас тесте побывал свежий ультрабук MateBook X Pro. Чем хорош? Это легкое и компактное устройство в классическом дизайне, которое буквально напичкано под завязку актуальными аппаратными технологиями и интеллектуальными функциями. А теперь давайте обо всём по порядку и с подробностями.Пока остальные производители потихоньку отказываются от клиновидного корпуса, HUAWEI доводит этот форм-фактор до совершенства и буквально возводит его в абсолют. Сразу после распаковки доставал ноут буквально двумя пальцами из коробки и поймал себя на мысли, какой же изящный у него силуэт.Толщина корпуса составляет 13,5 мм, а вес при этом — всего 980 г. Таких характеристик удалось достичь благодаря использованию магниевого сплава, который прочнее алюминия и стали. Также в конструкции используется гибкий OLED-экран, который значительно легче привычных аналогов.Дизайн HUAWEI MateBook X Pro радует своей минималистичностью и лаконичной завершенностью. Устройство полностью лишено каких-либо отвлекающих деталей. Эстетики силуэту добавляют обтекаемые грани с правой и левой сторон.Корпус получил приятное матовое покрытие. Оно тактильно очень приятное и создается обманчивое впечатление, как будто держишь в руках пластиковое устройство, но мы то помним, что корпус изготавливается из магниевого сплава с микродуговым оксидированием. Благодаря матовому покрытию поверхность ноутбука получилась устойчивой к потертостям и следам от рук.По словам производителя, при разработке ноутбука использовали обновленный механизм соединения корпуса и крышки, который скрыт внутри. Благодаря этому удалось сократить размер зазора на 35%. Такое решение также позволяет увеличить поток воздуха для эффективного охлаждения. К слову, крышка открывается с легким усилием открывается одной рукойHUAWEI MateBook X Pro доступен в трех расцветках: черный, белый и светло-голубой. Последняя как раз у нас и побывала на тесте. Этот спокойный оттенок отлично подойдет пользователям, которым слегка наскучили консервативные решения.Ноутбук оснащен гибким 14,2-дюймовым OLED-экраном с поддержкой касания по 10 точкам. Его полезная площадь составляет 93%. Разрешение — 3120 x 2080 (264 PPI).Для калибровки экрана использовалась технология HUAWEI X-True. Оно позволяет добиться плавности изображения и точной цветопередачи. Частота обновления дисплея составляет 120 Гц, а время отклика — 1 мс.Ноутбук поддерживает цветовой охват Adobe RGB и точность цветопередачи уровня ∆E < 1 при использовании охватов Adobe RGB, sRGB и P3. Пользователям также доступна функция проецирования экрана смартфона Huawei на экран ноутбука с поддержкой цветового охвата P3. При этом поддерживается универсальная цветопередача: разница между цветами сводится к минимуму — цвета и детали проецируемого изображения идентичны изображению на мобильном устройстве.Показатель пиковой яркости составляет 1000 нит. На ноутбуке приятно работать в помещении и на улице. Есть датчик освещения — он регулирует яркость и цветовую температуру в зависимости от окружающего освещения.Экран HUAWEI MateBook X Pro получил сертификат защиты зрения 3.0 TÜV Rheinland. Для этого ноутбук успешно прошел испытания по 175 параметрам, включая качество экрана, изменение яркости экрана в зависимости от окружающего освещения, защиту зрения и удобство использования. Также в гибкий OLED-экран встроен нанооптический слой с магнитным управлением, благодаря которому количество бликов снижено на 70%.Ноутбук отображает 1,07 млрд цветов на аппаратном уровне. Это позволяет создавать наиболее реалистичную картинку с естественной цветопередачей.Экран HUAWEI MateBook X Pro работает в диапазоне между 48 и 120 Гц. Таким образом картинка в динамических сценах получается очень плавной. Помимо приятных визуальных ощущений с помощью переменной частоты можно продлить время автономной работы устройства. Для переключения между умным режимом, режимом высокой частоты обновления 120 Гц и стандартным режимом 60 Гц можно использовать комбинацию клавиш Fn+R. Во время тестирования я использовал максимальную частоту при работе ноутбука от сети, а при переходе в режим работы от батареи выбирал стандартный режим на 60 Гц.Для восприимчивых пользователей к ШИМ-мерацанию важно отметить, что частота затемнения экрана HUAWEI MateBook X Pro составляет 1440 Гц. Это весьма достойный показатель.Ноутбук оснащается клавиатурой островного типа без цифрового блока. Кнопка включения размещается над клавишей Del. В неё же встроен довольно быстрый и точный сканер отпечатка пальца.Клавиши получили короткий ход — 1,5 мм. Благодаря этому работа на клавиатуре не вызывает дискомфорта у окружающих. Размер клавиш и расстояние между ними оптимальное. На мою скорость набора эти параметры не повлияли.Тачпад хочется хвалить. Он один из лучших в сегменте Windows-ноутбуков. Тачпад расположился строго по центру под клавиатурой. Устройство сенсорного ввода получило поддержку функции HUAWEI Free Touch, позволяющую распознавать восемь жестов, включая создание скриншота, регулировку яркости и громкости.Вот так работают жесты:HUAWEI MateBook X Pro оснащается процессором Intel Core Ultra 9 1-го поколения со встроенной графикой Intel Arc. Ёмкость оперативной памяти составляет до 32 ГБ, а накопитель в нашей тестовой конфигурации установлен на 1 ТБ.Мы протестировали ноутбук в Cinebench, CristalDiskMark и Novabench. С результатами бенчмарков вы можете ознакомиться на скриншотах ниже:В конструкции ноутбука используется внутренняя архитектура HUAWEI Cloud Falcon. Она представляет собой трехкомпонентную печатную плату вместо традиционной однокомпонентной. Благодаря этому плотность расположения модулей увеличилось на 26%, что позволило использовать вентиляторы, батарею и динамики большего размера (их размер увеличился на 22%, 17% и 22% соответственно).Ноутбук получил функцию собственной разработки Super Turbo, которая оптимизирует энергопотребление, производительность и работу системы, анализируя состояние процессора, видеокарты, оперативной памяти, накопителя и батареи. На основе полученных данных применяются политики на уровне ОС Windows. Производитель заявляет, что функция повысить производительность в Adobe Premiere Pro на 69% при рендеринге видео в 4K.За охлаждение отвечает система Shark fin. Она состоит из трех компонентов:Среди пользователей ультрабуков сложилось мнение, что эти устройства предназначены в основном для работы. Помимо рабочих и базовых развлекательных задач HUAWEI MateBook X Pro вполне годится для комфортного гейминга. Мы в качестве теста запустили на нем Dota 2 и Cyberpunk 2077. В первом случае на максималках при разрешении 2,5K мы смогли получить в среднем 110 FPS. Cyberpunk 2077 на оптималках при разрешении 1080p выдал 60 FPS.Ноутбук поддерживает функцию «Суперустройство». Она позволяет объединить несколько устройств бренда в «единое пространство». Таким образом можно управлять смартфоном с экрана ноутбука.Вот несколько полезных сценариев применения «Суперустройства»:Функция AI Search обеспечивает быстрый и точный поиск файлов на ноутбуке и подключенном смартфоне с помощью «Суперустройства». С ее помощью можно выполнять предварительный просмотр файлов, а также открывать или копировать их. Алгоритмы поиска на базе искусственного интеллекта позволяют искать документы по ключевым словам и типу контента.Акустическая система представлена массивом из 6 динамиков с эффектом объемного звучания и технологией HUAWEI Sound. Ноутбук выдает чистое и качественное звучание с ощутимыми низкими частотами. Помимо игр и просмотров видео, на устройстве вполне комфортно можно послушать музыку из потоковых сервисов.Для передачи голоса используются четыре встроенных микрофона, которые располагаются над экраном. По словам производителя, они улавливают звук на 360° на расстоянии до 5 метров.Микрофоны используют три режима шумоподавления на базе искусственного интеллекта:Разрешение встроенной веб-камеры составляет 1080p. Она оснащается отдельным переключателем, который позволяет отключать её на аппаратном уровне.Камера получила несколько интеллектуальных функций на базе искусственного интеллекта:Автономную работу ноутбуку обеспечивает аккумулятор на 70 Вт·ч. Производитель заявляет, что HUAWEI MateBook X Pro способен проработать до 11 часов на одной зарядке. На деле этот показатель почти полностью соответствует действительности. К примеру, в просмотре видео ноутбук продержался 11,5 часа.Комплектный адаптер питания HUAWEI SuperCharge мощностью 90 Вт способен зарядить батарею от 0 до 100% за 1 час. Есть поддержка быстрой зарядки — 10 минут заряда способны обеспечить до 2 часов работы.HUAWEI MateBook X Pro — тонкий и легкий ноутбук, который под своими компактными габаритами скрывает мощную производительность в виде актуальных аппаратных и программных решений. Такое устройство удовлетворит потребности пользователей, которые предпочитают сохранять продуктивность без привязки к рабочему месту. В сухом остатке можно сказать, что у HUAWEI получился универсальный и сбалансированный рабочий инструмент и гаджет для полноценных развлечений.HUAWEI MateBook X Pro значительно превосходит своих предшественников, а значит потенциально имеет все шансы стать устройством для обновления владельцам предыдущего поколения. Модель 2024 года стала легче, компактнее, мощнее и энергоэффективнее. Среди преимуществ устройства отмечаем: дизайн, OLED-экран, достойную производительность, хорошую автономность и эргономичные устройства ввода.