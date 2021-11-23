

Китайская компания Huawei получила большую дозу хейта в сети, опубликовав «спецпредложение» для покупателей из США. Об этом сообщает азиатский новостной ресурс MyDrivers.



Согласно источнику, Huawei решила пошутить на тему «Черной пятницы» в США. В своем официальном Twitter-аккаунте HuaweiUSA компания разместила твит с текстом:



«Только в «Черную пятницу»! Скидка 100% на все наши смартфоны, продаваемые в США»

Твит моментально набрал популярность — под ним набралось почти 1500 комментариев и около 5000 поставили «лайк» и добавили запись к себе в закладки. Очевидно, американские пользователи приняли эту шутку за настоящее промо-предложение. Представители Huawei, увидев это, опубликовали новый твит в ответ на свой предыдущий:



«Это просто шутка. Мы ничего не можем продавать в США»







Такая шутка расстроила и рассердила пользователей, которые, похоже, всерьез рассчитывали на бесплатные смартфоны от Huawei. В любом случае компания пропиарилась на этом событии и напомнила о себе американским покупателям. Возможно, Huawei рассчитывала, что это побудит кого-то из них заказать смартфон китайского бренда из-за границы.



На данный момент Huawei всё еще находится под санкциями США, поэтому её возможности сильно ограничены. Компания производит смартфоны, но устанавливать в них собственные чипы Kirin ей стало проблематично — сейчас Huawei использует SoC Qualcomm. При этом Google-сервисы на этих смартфонах всё так же недоступны, что



Ранее мы рассказали, что Huawei Такая шутка расстроила и рассердила пользователей, которые, похоже, всерьез рассчитывали на бесплатные смартфоны от Huawei. В любом случае компания пропиарилась на этом событии и напомнила о себе американским покупателям. Возможно, Huawei рассчитывала, что это побудит кого-то из них заказать смартфон китайского бренда из-за границы.На данный момент Huawei всё еще находится под санкциями США, поэтому её возможности сильно ограничены. Компания производит смартфоны, но устанавливать в них собственные чипы Kirin ей стало проблематично — сейчас Huawei использует SoC Qualcomm. При этом Google-сервисы на этих смартфонах всё так же недоступны, что значительно усложняет простым пользователям работу с ними Ранее мы рассказали, что Huawei придумала новый способ обойти санкции США и немного подзаработать.





