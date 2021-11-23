



В сети появились жалобы владельцев новых MacBook Pro 14’’ и 16’’ 2021 модельного года — их зарядное устройство MagSafe 3 ведет себя странно. Об этом сообщает зарубежный ресурс MacWorld.



В 2021 году Apple решила «воскресить» MagSafe в MacBook и выпустила третью его версию. Исторически этот коннектор «общался» с пользователем следующим образом: желтый светодиод загорался на штекере, когда зарядка успешно производится, а зеленый — когда она завершена, либо первые несколько секунд при коннекте зарядки с ноутбуком. Однако кабель питания MagSafe 3 в новых MacBook с «чёлкой» ведет себя иначе.



Согласно источнику, проблема состоит в следующем: в процессе зарядки нового MacBook с «чёлкой» светодиод на коннекторе MagSafe 3 может внезапно начать моргать желтым светом. Это случается при каждой зарядке, но, уже начавшись, продолжается, если кабель не отключить от ноутбука. Пользователи утверждают, что подключают всё правильно: оригинальный комплектный кабель MagSafe 3 они подключают к комплектному же блоку питания USB-C — и несмотря на это, странный глюк возникает снова и снова. При этом сам процесс зарядки не прерывается.



Согласно официальному сайту Apple, светодиод на штекере MagSafe 3 может моргать желтым цветом только в одном случае — автоматика таким образом оповещает пользователя, что подключенный блок питания не поддерживает фирменную «быструю зарядку» и эта функция работать не будет. Но всё дело в том, что глюк возникает с оригинальным комплектным зарядным устройством, которое совершенно точно поддерживает «быструю зарядку».



Стоит отметить, что MacBook Pro 2021 «из коробки» поставляются с macOS Monterey версии 12.0.0, которую Apple рекомендует сразу же обновить до 12.0.1. Опытным путем удалось выяснить, что те, кто не обновил свои ноутбуки на macOS 12.0.1, ни разу не замечали подобного глюка с зарядным устройством — жалобы поступают от пользователей macOS 12.0.1.



Из этого следует довольно простой вывод: похоже, что обновление macOS Monterey 12.0.1 приносит на новые MacBook Pro проблему, которой у них не было изначально. Поэтому, если вы купили новинку и еще не обновили macOS, возможно, делать это пока и не стоит.



Ранее мы опубликовали свой опыт знакомства и работы с новеньким MacBook Pro 16’’ с той самой «монобровью».





