Huawei EMUI Android

Huawei представила глобальную версию EMUI 13 — всё дальше от Android и ближе к HarmonyOS

Александр


Компания Huawei анонсировала глобальную версию обновления EMUI 13. Оно будет выпущено за пределами Китая, и примечательно то, что эта оболочка всё дальше уходит от Android и сильнее приближается к HarmonyOS — собственной операционной системе Huawei.

В EMUI 13 реализовано несколько возможностей, которых ранее не было на Android-смартфонах.

Значки на рабочем столе будут разворачиваться в миниатюрные виджеты, благодаря чему получать информацию можно даже не запуская приложение. Например, после нажатия на иконку часов вы увидите время в нескольких городах.

EMUI 13

Появилась возможность быстро сохранять информацию из различных приложений в «Заметки» — для этого достаточно выделить текст и перетащить его в SuperHub, который скрывается в меню, закреплённом в правой части экрана. Информацией из «Заметок» можно делиться с другими людьми.

EMUI 13

В настройках звука можно подключить к смартфону сразу несколько беспроводных наушников и колонок для синхронной передачи музыки на все устройства одновременно. Кроме того, упрощена трансляция изображения со смартфона на ноутбук Huawei. В настройках также появилась утилита «Центр безопасности», которая упрощает контроль за действиями приложений и позволяет при необходимости отнять у любого из них доступ к системным возможностям.

EMUI 13

Дата выпуска EMUI 13 будет объявлена позже. Через несколько недель Huawei планирует определиться, какие смартфоны и планшеты получат это обновление.
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Источник:
Huawei Central
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Комментарии

+4418
Carter_Mayers
Ага, дальше, как же, типо Гармонь не на базе Android сделана. Ну и мнительные же эти китайцы, как чего выдумают и хвастаются дальше некуда.
2 часа назад в 13:07
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Артём Какурин
+45
Артём Какурин
Всё дальше от Android и всё ближе к iOS.
2 часа назад в 13:15
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Denis1
+373
Denis1
Андроид не может перестать быть Андроидом, как ты его не меняй. Всё это «выдавание» желаемого за действительное выглядит смешно.
33 минуты назад
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