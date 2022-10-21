Huawei представила глобальную версию EMUI 13 — всё дальше от Android и ближе к HarmonyOS

Компания Huawei анонсировала глобальную версию обновления EMUI 13. Оно будет выпущено за пределами Китая, и примечательно то, что эта оболочка всё дальше уходит от Android и сильнее приближается к HarmonyOS
— собственной операционной системе Huawei.
В EMUI 13 реализовано несколько возможностей, которых ранее не было на Android-смартфонах.
Значки на рабочем столе будут разворачиваться в миниатюрные виджеты, благодаря чему получать информацию можно даже не запуская приложение. Например, после нажатия на иконку часов вы увидите время в нескольких городах.
Появилась возможность быстро сохранять информацию из различных приложений в «Заметки» — для этого достаточно выделить текст и перетащить его в SuperHub, который скрывается в меню, закреплённом в правой части экрана. Информацией из «Заметок» можно делиться с другими людьми.
В настройках звука можно подключить к смартфону сразу несколько беспроводных наушников и колонок для синхронной передачи музыки на все устройства одновременно. Кроме того, упрощена трансляция изображения со смартфона на ноутбук Huawei. В настройках также появилась утилита «Центр безопасности», которая упрощает контроль за действиями приложений и позволяет при необходимости отнять у любого из них доступ к системным возможностям.
Дата выпуска EMUI 13 будет объявлена позже. Через несколько недель Huawei планирует определиться, какие смартфоны и планшеты получат это обновление.