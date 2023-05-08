Hyundai представила компактный кроссовер Exter. Стоит просто смешных денег

Фархад
Exter

Южнокорейский производитель автомобилей Hyundai пополнил свой ассортимент внедорожников и кроссоверов новой миниатюрной моделью Hyundai Exter.

Новинка построена на архитектуре K1 как многие другие автомобили бренда, включая i10, Grand i10 Nios, Aura и Casper. Exter предлагает раздельные фары с H-образным расположением светодиодов, большие воздухозаборники на бампере, защитные пластины и стойки на крыше. Вполне вероятно, что подобные элементы дизайна появятся в будущих внедорожниках Hyundai так же, как и новый цвет «Ranger Khaki».

К сожалению, подробностей об интерьере пока нет. Ожидается, что топовые комплектации будут поставляться с полным пакетом информационно-развлекательных функций, круиз-контролем и другими опциями, которые обычно присутствуют в других автомобилях компании.

Exter

Базовый Hyundai Exter оснащён безнаддувным 1,2-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем Kappa мощностью 82 л.с. На выбор доступны модели с 5-ступенчатой механической, либо с автоматической коробкой передач. Версия с двухтопливным двигателем поставляется строго с механической коробкой передач.

Цены на новинку в Индии стартуют с 600 000 рупий (~575 000 рублей). В будущем Hyundai планирует продавать Exter на других развивающихся рынках.
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Источник:
carscoops
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Комментарии

+86
Еремей Киба
86л
хороший объем, я таких не видел
может вы меня на работу возьмёте? я умею копировать и знаю русский язык
41 минуту назад
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+979
Grealex Еремей Киба
Именно из-за умения копировать и знания русского языка, Вас туда не возьмут.
31 минуту назад
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+145
lokky Grealex
это совершенно уникальное умение — копировать, но с ошибками)) Только на этом сайте такие умельцы, тут особая подготовка нужна.
22 минуты назад
#
+145
lokky Еремей Киба
Таких умных там и без тебя знаешь сколько?! ВСЕ!!))
25 минут назад
#
+88
migachevm
вот бы нам такие цены на эти забавные машинки. богатая альтернатива матизу?
30 минут назад
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tellurian
+5096
tellurian
За такие деньги можно не смотреть на мотор.
Но для такого кузова очень мало :(
25 минут назад
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+145
lokky
...а ездит это чудо аж со скоростью 70км\ч. А при попутном ветре даёт все 80!))
24 минуты назад
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