Hyundai представила компактный кроссовер Exter. Стоит просто смешных денег

Южнокорейский производитель автомобилей Hyundai пополнил свой ассортимент внедорожников и кроссоверов новой миниатюрной моделью Hyundai Exter.Новинка построена на архитектуре K1 как многие другие автомобили бренда, включая i10, Grand i10 Nios, Aura и Casper. Exter предлагает раздельные фары с H-образным расположением светодиодов, большие воздухозаборники на бампере, защитные пластины и стойки на крыше. Вполне вероятно, что подобные элементы дизайна появятся в будущих внедорожниках Hyundai так же, как и новый цвет «Ranger Khaki».К сожалению, подробностей об интерьере пока нет. Ожидается, что топовые комплектации будут поставляться с полным пакетом информационно-развлекательных функций, круиз-контролем и другими опциями, которые обычно присутствуют в других автомобилях компании.Базовый Hyundai Exter оснащён безнаддувным 1,2-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем Kappa мощностью 82 л.с. На выбор доступны модели с 5-ступенчатой механической, либо с автоматической коробкой передач. Версия с двухтопливным двигателем поставляется строго с механической коробкой передач.Цены на новинку в Индии стартуют с 600 000 рупий (~575 000 рублей). В будущем Hyundai планирует продавать Exter на других развивающихся рынках.