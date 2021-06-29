





Hyundai официально завершила сделку по приобретению Boston Dynamics, создателя полюбившихся интернету роботов Spot и Atlas. Чтобы отпраздновать это событие, южнокорейская компания сняла забавное видео, в котором робопсы танцуют под песню «IONIQ: I'm On It» K-pop коллектива BTS.Во втором ролике приняли участие и парни из BTS. Они станцевали под свой трек вместе с роботом Spot. Hyundai рассказала, что для съемки основного видео компании потребовалось невероятно точное программирование и участие профессионального хореографа Моники Томас. Она также участвовала в создании предыдущих роликов Boston Dynamics.Основатель и глава Boston Dynamics Марк Райберт рассказал, почему компания продолжает снимать подобные видео. По его словам, спортивные выступления и танцы очень хорошо подчеркивают конструктив робота, а также грамотные алгоритмы и программное обеспечение. Райберт отмечает, что подобные перформансы вынуждают их искать новые решения для поставленных задач. Это необходимо для развития алгоритмов.