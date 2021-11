На автосалоне в Лос-Анджелесе Hyundai представила концепт электромобиля под названием Seven. Это внедорожник на базе E-GMP (Electric-Global Modular Platform), которая также используется для предстоящих электрокаров компании, таких как Ioniq 5, Kia EV6 и Genesis GV60.Hyundai Seven — одна из самых крупных концептуальных моделей южнокорейского автопроизводителя. Колесная база электромобиля составляет примерно 3,2 метра. Для сравнения у Cadillac Escalade этот показатель составляет 2,92 м. Аккумулятор Seven заряжается с 10 до 80 процентов всего за 20 минут с помощью зарядного устройства мощностью 350 кВт. Запас хода составляет 483 км.Среди интересных решений: регулируемые кресла и выдвижные элементы управления. В целом интерьер Seven можно сравнить с небольшой гостиной, мебель в которой можно всячески перемещать. Другие автопроизводители, такие как BMW, Volvo и Audi, уже предложили похожие решения с трансформацией салонов. Таким образом их можно использовать для работы и отдыха.В интерьере Seven используются различные возобновляемые и переработанные материалы, среди которых бамбук, медь и специальный текстиль, прошедший гигиеническую обработку. Также имеются ультрафиолетовые лампы, стерилизующие салон пока никого нет внутри.Очевидно, Hyundai Seven — это всего лишь концепт, который не поступит в ближайшее время в массовое производство. Тем не менее у компании довольно большой опыт в реализации подобных идей, поэтому выход электромобиля не кажется чем-то фантастическим. Например, концепт Hyundai 45 в конечном итоге превратился в Ioniq 5.