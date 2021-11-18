Hyundai Seven

На автосалоне в Лос-Анджелесе Hyundai представила концепт электромобиля под названием Seven. Это внедорожник на базе E-GMP (Electric-Global Modular Platform), которая также используется для предстоящих электрокаров компании, таких как Ioniq 5, Kia EV6 и Genesis GV60.

Hyundai Seven — одна из самых крупных концептуальных моделей южнокорейского автопроизводителя. Колесная база электромобиля составляет примерно 3,2 метра. Для сравнения у Cadillac Escalade этот показатель составляет 2,92 м. Аккумулятор Seven заряжается с 10 до 80 процентов всего за 20 минут с помощью зарядного устройства мощностью 350 кВт. Запас хода составляет 483 км.

Среди интересных решений: регулируемые кресла и выдвижные элементы управления. В целом интерьер Seven можно сравнить с небольшой гостиной, мебель в которой можно всячески перемещать. Другие автопроизводители, такие как BMW, Volvo и Audi, уже предложили похожие решения с трансформацией салонов. Таким образом их можно использовать для работы и отдыха.
В интерьере Seven используются различные возобновляемые и переработанные материалы, среди которых бамбук, медь и специальный текстиль, прошедший гигиеническую обработку. Также имеются ультрафиолетовые лампы, стерилизующие салон пока никого нет внутри.

Очевидно, Hyundai Seven — это всего лишь концепт, который не поступит в ближайшее время в массовое производство. Тем не менее у компании довольно большой опыт в реализации подобных идей, поэтому выход электромобиля не кажется чем-то фантастическим. Например, концепт Hyundai 45 в конечном итоге превратился в Ioniq 5.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

Gizmochina Gizmochina

Ссылки по теме:

Робопсы Spot от Boston Dynamics отплясывают под BTS Робопсы Spot от Boston Dynamics отплясывают под BTS

Представлено новое поколение беспилотных автомобилей от «Яндекса» Представлено новое поколение беспилотных автомобилей от «Яндекса»

Hyundai представит новый концепт электрокара «Prophecy» на автосалоне в Женеве Hyundai представит новый концепт электрокара «Prophecy» на автосалоне в Женеве