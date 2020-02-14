Компания Hyundai готовится представить свой новый концепт электромобиля «Prophecy». По словам автопроизводителя, он выражает новейший язык дизайна компании. Концепт покажут на предстоящем Женевском международном автосалоне 3 марта 2020 года.



В соответствии с философией дизайна Hyundai, новый концепт воплощает красивый силуэт, подчеркнутый изящными изгибами, которые обеспечивают превосходную аэродинамику. Линия задней части электромобиля дополняется встроенными в спойлер фонарями пиксельной лампы.





«Prophecy не следует тенденциям. Концепт подчеркивает вечную красоту, которая выдержит испытание временем. Его силуэт расширяет спектр дизайна Hyundai в различных направлениях», — заявил руководитель Центра глобального дизайна компании Санг Ли Ли.





