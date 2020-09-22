Xbox Series X
В России стартовали предварительные заказы на консоли следующего поколения от Microsoft. Стоимость Xbox Series S составляет 26 990 рублей, а Xbox Series X — 45 590 рублей. Большинство ритейлеров предлагают только полную оплату новинки.

Где оформить предзаказ
Геймпад Xbox

Помимо этого, в «1С Интерес» начались предзаказы нового геймпада Xbox в синем цвете. Его стоимость составляет 4399 рублей. Напомним, старт продаж новинок от Microsoft намечен на 10 ноября.


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