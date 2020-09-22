В России стартовали предварительные заказы на консоли следующего поколения от Microsoft. Стоимость Xbox Series S составляет 26 990 рублей, а Xbox Series X — 45 590 рублей. Большинство ритейлеров предлагают только полную оплату новинки.
Где оформить предзаказ
- «М.Видео» — Xbox Series S и Xbox Series X
- OZON — Xbox Series S
- DNS — Xbox Series S и Xbox Series X
- «1С Интерес» — обе консоли
- «Эльдорадо» — Xbox Series S и Xbox Series X
- Videoigr.net — Xbox Series S и Xbox Series X
Помимо этого, в «1С Интерес» начались предзаказы нового геймпада Xbox в синем цвете. Его стоимость составляет 4399 рублей. Напомним, старт продаж новинок от Microsoft намечен на 10 ноября.
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