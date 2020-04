Сегодня состоялся финальный релиз Dead by Daylight от Behaviour и NetEase. В честь запуска разработчики объявили о двойном бонусе, с 16 по 22 апреля игроки смогут в два раза больше заработать очков BP и XP. Помимо этого, в игре в качестве играбельных персонажей появились Демогоргон, Стив Харрингтон и Нэнси Уилер из сериала «Очень странные дела».Напомним, Dead by Daylight Mobile — это мобильная версия асимметричного многопользовательского хоррора, где игрокам-жертвам необходимо объединяться и спастись от игрока-маньяка. Оригинальная версия вышла летом 2016 года на ПК, а позднее её портировали на Xbox One и Switch.В Dead by Daylight Mobile вас ждут легендарные убийцы из любимых фильмов ужасов. Майкл Майерс, Аманда Янг из серии фильмов «Пила», Гоуст Фейс из «Очень странных дел» — растущий список знаменитых персонажей, используемых по лицензии, порадует разнообразием даже самых ненасытных и кровожадных. Сыграть за знакомых героев смогут и те, кто предпочитают роль выжившего: в игре есть Лори Строуд из фильма «Хэллоуин», Дэвид Тэпп из «Пилы» и Билл Овербек из Left for Dead. Для любителей нового в Dead by Daylight также достаточно оригинальных персонажей.Непредсказуемые матчи, случайно генерируемые карты, выбор навыков для персонажей вручную. Dead by Daylight Mobile может порадовать игроков практически бесконечным и значимым прогрессом и разнообразием. Внешность любимых персонажей можно изменить при помощи косметических предметов: одежда и аксессуары позволят каждому игроку проявить свою индивидуальность.