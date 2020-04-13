Игра Half-Life: Alyx создавалась специально для гарнитур виртуальной реальности. Для энтузиастов это не стало преградой — они выпустили неофициальный мод, для которого, помимо компьютера с монитором, требуется только клавиатура и мышь.



Мод Half-Life: Alyx выложен на GitHub, там же приводится подробная инструкция по запуску игры без VR-гарнитуры



Вот как эта игра выглядит на компьютерном мониторе:







Судя по видео, разработчики Half-Life: Alyx не зря выпустили этот проект только для виртуальной реальности. Возможности игры на компьютере сильно ограничены: угол обзора слишком узкий, а управление с клавиатуры далеко не такое удобное, как с VR-контроллера, даже если запрограммировать на клавиши различные действия.



Геймеры, успевшие поиграть в мод Half-Life: Alyx без виртуальной реальности, отмечают, что играть в VR-гарнитуре намного интереснее и удобнее.



Игра Half-Life: Aly создана для VR-гарнитур Oculus Rift или Valve Index, минимальные требования к компьютеру относительно невысокие: Windows 10, процессор Intel Core i5-7500 или AMD Ryzen 5 1600, видеокарта NVIDIA GTX 1060 или AMD Radeon RX 580 и 12 ГБ оперативной памяти. Прохождение занимает около 15 часов, то есть примерно столько же, сколько Half-Life 2. Строить новые уровни можно с помощью сервиса Steam Workshop. Действие игры происходит между событиями в Half-Life и Half-Life 2, причём игрокам рекомендуется пройти обе части перед тем, как они примутся за новинку. Главные герои Half-Life: Alyx — Аликс Вэнс и её отец Элай, который строят сопротивление и пытаются противостоять захвату Земли пришельцами. Игроку предстоит действовать от лица Аликс и манипулировать предметами с помощью гравитационных перчаток. В игре есть бои и элементы исследования.







