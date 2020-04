Обычно разработчики игр борются с читерами, но из-за того, что многие геймеры вынуждены самоизолироваться, читерство стало даже поощряться в некоторых проектах, предусматривающих живое взаимодействие.



Самый яркий пример — игра Pokemon Go, в которой для ловли покемонов и получения различных предметов нужно ходить по улицам. Её разработчик, компания Niantic, недавно внесла изменения, которые позволяют почти полноценно играть дома. Получать покеболы теперь можно в большом количестве от друзей, а приманки, на которые сбегаются покемоны, действуют не полчаса, а час. Тем не менее, игрокам всё равно иногда приходится выходить на улицу, чтобы посещать покестопы и арены, а также не были отменены рейды, в которых могут участвовать до 20 игроков, находящихся рядом друг с другом.



В Pokemon Go очень не любят так называемых вертолётчиков, которые устанавливают специальные приложения, позволяющие им виртуально путешествовать в любую точку мира, в реальности не выходя из дома. В скором времени компания Niantic позволит «вертолётить» любым игрокам — так она надеется оградить их от возможного заражения коронавирусом при массовом скоплении людей.



В апреле во внутриигровом магазине Pokemon Go появятся пассы, позволяющие участвовать в рейдах из дома, не посещая арену. Стоимость такого пасса составит 100 монет (эти монеты можно заработать в игре или купить за 29 рублей). При покупке пассов в большом количестве будет предоставляться скидка. Рейдить можно будет только на аренах, которые видны на экране смартфона, при этом потребуется заранее договариваться с другими игроками, чтобы они тоже зашли на арену в назначенное время.



Ещё одно изменение касается бадди — покемона, с которым игрок ходит, чтобы проэволвить его в более сильного персонажа или прокачивать его силу. Бадди сможет приносить подарки для отправки друзьям, если игрок не выходит к покестопам за этими подаркам. Кроме того, ежедневно будет появляться одно бонусное задание даже без прокрутки фотодиска на покестопе.