Президент CD Projekt RED Адам Кичиньский во время встречи с журналистами заявил, что после запуска Cyberpunk 2077 они начнут работу над новой одиночной игрой. По словам сайта Eurogamer, с наибольшей вероятностью это будет новая игра по мотивам «Ведьмака».



Напомним, ранее CD Projekt Red неоднократно заявляла, что планирует развивать в будущем только две вселенных: Cyberpunk 2077 и «Ведьмак». Это может косвенно намекать на следующую игру, так или иначе связанную с серией The Witcher. Игрой займется небольшая команда разработчиков внутри CDPR, поскольку основная часть сотрудников будет занята работой над сетевым режимом и дополнениями к Cyberpunk 2077.



Скорее всего не стоит ожидать от студии четвертую часть приключений Геральта, поэтому игра не получит название «Ведьмак 4», несмотря на события, основанные на вселенной. Журналисты предполагают, что в центре сюжета может оказаться Цири.





