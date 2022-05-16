Илон Маск Twitter

Илон Маск продолжает торговаться за Twitter. Ну а кому бы не было жалко 44 миллиарда?

Александр



Американский миллиардер Илон Маск находится в процессе приобретения Twitter. Изначально он хотел выложить за этот сервис 44 миллиарда долларов, но сейчас начал задумываться о разумности таких расходов.

Сначала Маск усомнился, что в Twitter всего 5% аккаунтов являются фейковыми или спамерскими, и решил провести независимый аудит, приостановив сделку по приобретению компании. А теперь он полагает, что боты составляют около 90% от дневной аудитории Twitter. По его данным, самые популярные твиты за всю историю этого сервиса лайкнули всего 2% от общего числа пользователей, а это может косвенным образом доказывать, что «живых» пользователей в Twitter гораздо меньше, чем заявляет руководство сервиса.

Маск рассказал, что сотрудники Twitter оценили объём «мусорных» аккаунтов в 5% на основе крайне мизерной выборки — всего 100 учётных записей. При этом неизвестно, кто и каким образом выбирал пользователей для анализа.

Не исключено, что после проведения более тщательной ревизии Маск предложит инвесторам Twitter снизить оценочную стоимость компании. Тем более, что после появления новостей о его сомнениях в правдивости предоставленных ему сведений акции Twitter дешевеют, а это вызывает у инвесторов панику.

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Комментарии

S.T.A.L.K.E.R.
+312
S.T.A.L.K.E.R.
Че как баба позорная ?! 😂😂😂
Плати или иди 😁😁😁
Вчера в 16:16
#
tellurian
+3681
tellurian
Правильно. Надо вывести на чистую воду.
Вчера в 18:10
#
+4295
Carter_Mayers
Среди миллиардеров и олигархов дураков нет, потому они и такие богатые, что умеют считать деньги и при этом не забывают пиариться по ходу дела
Вчера в 22:24
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