Илон Маск продолжает торговаться за Twitter. Ну а кому бы не было жалко 44 миллиарда?





Американский миллиардер Илон Маск находится в процессе приобретения Twitter. Изначально он хотел выложить за этот сервис 44 миллиарда долларов, но сейчас начал задумываться о разумности таких расходов.



Сначала Маск усомнился, что в Twitter всего 5% аккаунтов являются фейковыми или спамерскими, и решил провести независимый аудит, приостановив сделку по приобретению компании. А теперь он полагает, что боты составляют около 90% от дневной аудитории Twitter. По его данным, самые популярные твиты за всю историю этого сервиса лайкнули всего 2% от общего числа пользователей, а это может косвенным образом доказывать, что «живых» пользователей в Twitter гораздо меньше, чем заявляет руководство сервиса.



Маск рассказал, что сотрудники Twitter оценили объём «мусорных» аккаунтов в 5% на основе крайне мизерной выборки — всего 100 учётных записей. При этом неизвестно, кто и каким образом выбирал пользователей для анализа.



Не исключено, что после проведения более тщательной ревизии Маск предложит инвесторам Twitter снизить оценочную стоимость компании. Тем более, что после появления новостей о его сомнениях в правдивости предоставленных ему сведений акции Twitter дешевеют, а это вызывает у инвесторов панику.

