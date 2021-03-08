Джек Дорси, основатель и гендиректор Twitter, выставил на продажу свой первый твит, написанный почти 15 лет назад. Собственно, это вообще самый первый твит, содержание которого незамысловато — «just setting up my twttr», или «просто настраиваю свой твиттер».

Конечно, сам твит Дорси никак продать не может — это можно сделать только вместе с учетной записью, которую глава Twitter, разумеется, терять не хочет. Но в интернете можно продать право собственности на любой цифровой контент, будь то картинка, видео или просто текст. Для этого создается специальный токен, или цифровой сертификат, который «подписывается» владельцем и хранится в блокчейне. И Дорси как раз использует такой невзаимозаменяемый токен (NFT) в блокчейне Ethereum (эфира) для продажи своего первого твита.



Таким образом покупатель получает уникальный цифровой сертификат, который будет подтверждать его покупку все время, пока существует сеть эфира, а Дорси не решит удалить свой твит. Торги проходят на платформе Valuables, и, что интересно, стоимость права на владение первым твитом уже дошла до 2.5 миллионов долларов.


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