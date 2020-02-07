Глава Tesla Илон Маск на своей странице в Твиттере разместил картинку с новым эмоджи от Apple, Google, Microsoft, Samsung и WhatsApp. К последнему он добавил, что тот идёт в комплекте с «бесплатным взломом».
Возможно таким образом Маск намекнул на недавнюю историю со взломом смартфона главы Amazon Джеффа Безоса. Напомним, его iPhone был взломан хакерами из ОАЭ при помощи уязвимости в WhatsApp. Разработчики мессенджера отрицают свою вину, переложив её на Apple.
Создатель Telegram Павел Дуров оценил шутку, ретвитнув пост Маска. Ранее он также негативно отзывался о проблемах с безопасностью WhatsApp, приводя в пример взлом смартфона Безоса.
New emoji! Last one comes with free phone hack. pic.twitter.com/T3jjwZycog— Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2020
Возможно таким образом Маск намекнул на недавнюю историю со взломом смартфона главы Amazon Джеффа Безоса. Напомним, его iPhone был взломан хакерами из ОАЭ при помощи уязвимости в WhatsApp. Разработчики мессенджера отрицают свою вину, переложив её на Apple.
Создатель Telegram Павел Дуров оценил шутку, ретвитнув пост Маска. Ранее он также негативно отзывался о проблемах с безопасностью WhatsApp, приводя в пример взлом смартфона Безоса.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия