Intel собирается выпускать ARM-чипы на новых фабриках и надеется, что Apple станет её основным клиентом. Об этом рассказали представители компании.
По словам нового генерального директора Intel, Пэта Гелсинжера, к 2025 году компания собирается выйти на глобальный рынок производства процессоров с названием Intel Foundry Services (IFS) и капитализацией около $100 млрд. Для этого будут открыты две новые фабрики в американском штате Аризона — компания готова потратить на строительство $20 млрд. IFS будет добиваться сотрудничества с Apple, Google, Microsoft и Qualcomm, так как у этих компаний нет собственного производства. На данных момент процессоры для той же Apple по факту производит компания TSMC на своих заводах. Intel планирует выпускать, среди прочих, и ARM-чипы для мобильных устройств — смартфонов и планшетов, а в дальнейшем хочет стать крупным поставщиком микросхем в США и Европе.
Пэт Гелсинжер отдельно упомянул, что в своих будущих планах компания видит в Apple потенциального клиента и очень рассчитывает снова производить процессоры для неё. «Возможно, история Intel Mac еще не закончена» — сказал он.
На данный момент Apple вообще не использует микросхемы Intel в мобильных девайсах, а также постепенно отказывается от них в компьютерах Mac, заменяя процессоры Intel на собственные ARM-чипы Silicon. Согласно планам компании, Mac полностью перейдут на Apple Silicon в течение ближайших лет. Ранее Intel выпустила серию рекламных роликов, в которой последовательно сравнивает Mac и PC в пользу последних. В качестве главного героя Intel пригласили актера Джастина Лонга, который несколько лет назад снимался в рекламе компьютеров от Apple.
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