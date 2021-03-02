





Компания Intel продолжает развивать свои потребительские SSD, и теперь в продажу поступили твердотельные накопители новой линейки 670p, представленной в декабре прошлого года. Новинки выпускаются в форм-факторе M.2 2280, используют интерфейс PCI Express 3.0 x4 и имеют объемы 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Производитель позиционирует их как быстрые, но при этом бюджетные решения для массового пользователя.Все три модели используют 144-слойную память 3D QLC NAND и контроллер Silicon Motion SM2265G. Что касается скоростных показателей, то модели на 1 и 2 ТБ могут похвастаться скоростью чтения до 3500 МБ/с. У модели на 512 ГБ этот показатель скромнее, до 3000 МБ/с. Что касается скорости записи, то она достигает 1600, 2500 и 2700 МБ/с соответственно.Компания отмечает значительно выросший ресурс в сравнении со своей предыдущей линейкой 660p. Теперь на Intel 670p объемом 512 ГБ гарантированно можно записать 185 ТБ (TBW), на модель с 1 ТБ — до 370 TBW, а старшая модель на 2 ТБ может похвастаться ресурсом в 740 TBW.Что касается стоимости, то за модель с 512 ГБ придется отдать $89 (₽6600), за 1 ТБ — $154 (₽11500), за 2 ТБ уже $329 (₽24500).