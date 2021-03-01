





После видеокарт за 300 тысяч рублей и консолей за 100 тысяч, казалось бы, хуже уже не будет. Но нет — дефицит затронул даже те области, где, казалось, его в принципе быть не должно. По данным ресурса Gizchina, сразу несколько компаний жалуются на тотальный дефицит мобильных SoC и прочей сопутствующей продукции.Так, Xiaomi, представившая на прошлой неделе Redmi K40 на SoC Snapdragon 870, и Realme, которая на этой неделе должна представить свой флагман Realme GT 5G на SoC Snapdragon 888, сообщают о глобальной нехватке мобильных процессоров.По словам президента Xiaomi China Лу Вейбинга, однокристальных систем на рынке очень мало, и их дефицит в этом году не закончится. Представитель Realme также сообщает, что SoC Qualcomm катастрофически не хватает.Согласно источникам в цепи поставок комплектующих для смартфонов, весь цикл для продукции Qualcomm на данный момент превышает 30 недель. А время поставки чипов CSR, нужных для Bluetooth-модулей, и вовсе составляет 33 недели. С учетом того, что все большее количество компаний представляют свои смартфоны на топовых SoC Snapdragon, дефицит будет только усугубляться.