





Мы уже привыкли к тому, что временами в одном окне браузера каким-то образом оказываются открытыми десятки вкладок, искать среди которых нужную становится неудобно. И Google смогла решить эту проблему, добавив быстрый поиск по вкладкам в свой браузер. Пока что такая возможность только тестируется, но ее уже можно активировать в текущей версии Chrome 88, и она отлично работает.Для ее включения перейдите по ссылке, включите подсвеченную опцию и перезапустите браузер:После этого в строке вкладок появится небольшая стрелка вниз. Нажав на нее, вы увидите список последних открытых вкладок, которые можно быстро закрыть, а также строку поиска, которая позволит быстро найти нужную вкладку по ключевому слову (например, адресу сайта):Также вызвать окошко поиска можно комбинацией клавиш Ctrl+Shift+A.Чтобы отключить эту опцию, снова перейдите по ссылке выше и верните опцию в состояние по умолчанию, после чего снова придется перезапустить браузер.