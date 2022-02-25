Компания Intel заблокировала доступ к своему сайту для жителей России. При попытке зайти на intel.com пользователи видят заглушку с сообщением о запрете и каким-то кодом.



При этом сайт Intel по-прежнему работает в других странах. В России им можно пользоваться с помощью VPN с зарубежным IP-адресом.







К настоящему времени компания Intel не пояснила, с чем связана недоступность её сайта с российских IP-адресов. Можно предположить, что он был закрыт для жителей России из-за санкций, введённых властями США в связи с конфликтом между Россией и Украиной. Часть этих санкций — запрет на поставку в Россию полупроводниковой продукции, в том числе процессоров.







