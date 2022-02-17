В популярном приложении для видеоконференций Zoom Cloud Meeting был обнаружен баг благодаря выходу macOS Monterey. Об этом рассказали на зарубежном ресурсе Makeusof.Согласно источнику, все версии приложения Zoom для macOS, вышедшие с декабря 2021 года, содержат опасный баг — после выхода из конференции микрофон остается включенным и ноутбук может записывать всё происходящее у вас дома. Что происходит с этой информацией далее — никто не знает; может быть, она сохраняется на сервере, а может быть никак не используется. В любом случае вряд ли кому-то понравится тот факт, что устройство «шпионит» за ним без его ведома.Ошибка обнаружена благодаря macOS Monterey. В этой версии «яблочной» ОС появились цветные индикаторы работы камеры и микрофона в статус-баре. Пользователи, установившие Monterey и использующие Zoom, обратили внимание, что после выхода из конференции оранжевая точка в углу экрана продолжает гореть — это значит, что Zoom использует микрофон после завершения разговора. Индикатор пропадал только после полного закрытия Zoom через сочетание клавиш cmd Q.Команда Zoom уже признала эту ошибку и исправила её. Обновление доступно всем пользователям Zoom под номером 5.9.3 — компания заверяет, что в этой версии работа микрофона была исправлена. Чтобы обновить свой клиент Zoom, откройте приложение, нажмите на надписьв статус-баре, выберите «Проверка обновлений…» и следуйте подсказкам.