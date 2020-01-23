Компания «AliExpress Россия» прокомментировала слухи о том, что россияне рискуют подхватить бушующий в Китае коронавирус, от которого уже умерло несколько человек.
«AliExpress Россия»:
Нет никаких доказательств того, что упаковки или их содержимое несут какие-либо риски. Мы внимательно следим за ситуацией и находимся во взаимодействии с Роспотребнадзором, Россельхознадзором и другими контролирующими органами России и КНР.Официальное сообщение Почты Китая:
Чтобы обеспечить безопасность почты для населения, отправленной через Ухань, мы проведем вторичную дезинфекцию почты и транспортных средств из Ухани и в центре обработки заказов.Сообщение экс-главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко:
Если я больной и чихнул на свою одежду, а вы дотронетесь, то вероятность заразиться есть. Но я в страшном сне не могу представить, что вы меня будете трогать. Но через одежду, нет. Это респираторная инфекция… Можно заразиться через посуду, но, в основном, заражение происходит при чихании.Онищенко выразил опасение, что пик заболеваемости и возможность проникновения коронавируса в Россию возникнет после 1 февраля, когда в Китае закончится празднование Нового года.
В нашей стране работает много граждан Китая, которые уехали к себе и после 1 февраля вернутся. Это в первую очередь придется на Хабаровский край, Приморский край, Благовещенск.Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань зафиксирована в декабре, её возбудителем стал ранее не известный коронавирус 2019-nCoV. Геном вируса уже расшифрован и опубликован, учёные предполагают, что источником заражения стали ядовитые змеи.
По данным на 22 января, 617 человек заразились вирусом заражено более 600 человек. Случаи заболевания зафиксированы в Таиланде, Японии, Южной Корее, в США, Гонконге, Тайване, Макао — все от граждан, прибывших из Китая. 22 января в российские аэропорты Пулково и Шереметьево прибыло несколько пассажиров с симптомами ОРВИ, однако коронавирус у них не подтвержден при исследовании в лаборатории. Всемирная организация здравоохранения провела экстренное заседание, но окончательного решения относительно того, является ли вирус 2019-nCoV глобальной угрозой, не принято.
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А вот вооружиться информативно и принять меры к защите необходимо.
Но вся эта хреновина напоминает войну Z фильм))))
Саша, чего хотел сказать? Так сколько заражено и сколько заразились? В чем разница. Одних принудительно заразили, а другие сами заразились? Когда начнешь свою писанину читать?