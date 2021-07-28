iOS 14

Энтузиастам удалось установить iOS 14 на Android-смартфон Google Pixel 4. В подтверждение они выложили на сайте Slashleaks фотографии и краткое описание процесса, а также пообещали выложить видео чуть позже.

Пользователь с ником MAXLOX пишет, что изучил внутреннюю структуру ядра операционных систем Apple и решил создать порт iOS, который можно было бы установить на устройства других производителей. Он использовал компилятор Swift в JavaFX. Выяснилось, что ядро прошивки для всех смартфонов Apple одно и тоже, меняются лишь некоторые компоненты.

iOS 14

Портирование iOS на Android заняло почти четыре месяца. Операционная система якобы полностью работоспособна, она воспринимает Google Pixel 4 как iPhone XS Max и успешно обращается к серверам Apple, получая от них нужный отклик. Тем не менее встречаются баги и небольшие проблемы.

MAXLOX пообещал позже выложить видео с демонстрацией работы iOS на Google Pixel 4, а также опубликовать инструкцию по установке iOS на различные модели Android-смартфонов, не только Pixel.

Обновлено:

По данным Rozetked, это фейк, созданный группой «Юни» и PixelGuys.



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Илон Маск публично раскритиковал и захейтил Apple. И с ним сложно поспорить Илон Маск публично раскритиковал и захейтил Apple. И с ним сложно поспорить

Clubhouse оказался «троянским конём» – ваши контакты уже продаются в сети Clubhouse оказался «троянским конём» – ваши контакты уже продаются в сети

Microsoft выплатила 13,6 млн долларов за поиск уязвимостей Microsoft выплатила 13,6 млн долларов за поиск уязвимостей