



Энтузиастам удалось установить iOS 14 на Android-смартфон Google Pixel 4. В подтверждение они выложили на сайте Slashleaks фотографии и краткое описание процесса, а также пообещали выложить видео чуть позже.



Пользователь с ником MAXLOX пишет, что изучил внутреннюю структуру ядра операционных систем Apple и решил создать порт iOS, который можно было бы установить на устройства других производителей. Он использовал компилятор Swift в JavaFX. Выяснилось, что ядро прошивки для всех смартфонов Apple одно и тоже, меняются лишь некоторые компоненты.







Портирование iOS на Android заняло почти четыре месяца. Операционная система якобы полностью работоспособна, она воспринимает Google Pixel 4 как iPhone XS Max и успешно обращается к серверам Apple, получая от них нужный отклик. Тем не менее встречаются баги и небольшие проблемы.



MAXLOX пообещал позже выложить видео с демонстрацией работы iOS на Google Pixel 4, а также опубликовать инструкцию по установке iOS на различные модели Android-смартфонов, не только Pixel.



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По данным Rozetked, это фейк, созданный группой «Юни» и PixelGuys.







