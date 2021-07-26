В даркнете обнаружили базу данных пользователей Clubhouse. Теперь соцсеть могут ждать большие проблемы. О сливе рассказали зарубежные СМИ.
База включает в себя около 3,8 миллиардов телефонных номеров. Но это не только номера пользователей Clubhouse. В архиве множество контактов людей, которые никогда не были там зарегистирированы. Как же так вышло?
Дело в том, что Clubhouse после установки и регистрации загружал список контактов пользователя с его смартфона на свои сервера и синхронизировал их впоследствии в реальном времени. На сервере номера обрабатывались, и каждому контакту присваивался свой рейтинг — он зависел от того, у скольких людей в контактах есть этот самый номер телефона.
В результате, даже если вы никогда не скачивали Clubhouse — ваш номер телефона вместе с неизвестным количеством дополнительных данных о вас, скорее всего, там есть. Для этого любому из ваших знакомых или друзей достаточно было установить приложение и зарегистрироваться.
В связи с этими вскрытыми подробностями соцсети могут грозить серьезные проблемы. Так как, согласно GDPR Евросоюза, приложение не может собирать данные людей, которые им не пользуются, Clubhouse в явном виде нарушал европейское законодательство. Самая мягкая мера, которая может последовать за этим — удаление приложения из всех магазинов.
Сам продавец базы в качестве доказательства предоставил её часть, состоящую из нескольких миллионов номеров пользователей из Японии. Он планирует устроить частный аукцион 4 сентября, в день 23-летия Google.
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