Clubhouse


В даркнете обнаружили базу данных пользователей Clubhouse. Теперь соцсеть могут ждать большие проблемы. О сливе рассказали зарубежные СМИ.

База включает в себя около 3,8 миллиардов телефонных номеров. Но это не только номера пользователей Clubhouse. В архиве множество контактов людей, которые никогда не были там зарегистирированы. Как же так вышло?

Дело в том, что Clubhouse после установки и регистрации загружал список контактов пользователя с его смартфона на свои сервера и синхронизировал их впоследствии в реальном времени. На сервере номера обрабатывались, и каждому контакту присваивался свой рейтинг — он зависел от того, у скольких людей в контактах есть этот самый номер телефона.

В результате, даже если вы никогда не скачивали Clubhouse — ваш номер телефона вместе с неизвестным количеством дополнительных данных о вас, скорее всего, там есть. Для этого любому из ваших знакомых или друзей достаточно было установить приложение и зарегистрироваться. 

В связи с этими вскрытыми подробностями соцсети могут грозить серьезные проблемы. Так как, согласно GDPR Евросоюза, приложение не может собирать данные людей, которые им не пользуются, Clubhouse в явном виде нарушал европейское законодательство. Самая мягкая мера, которая может последовать за этим — удаление приложения из всех магазинов. 

Сам продавец базы в качестве доказательства предоставил её часть, состоящую из нескольких миллионов номеров пользователей из Японии. Он планирует устроить частный аукцион 4 сентября, в день 23-летия Google. 

Ранее мы рассказали об опасном трояне, который прячется в поддельных сборках Windows 11 с активатором — будет полезно прочесть, если вы собирались попробовать новую ОС. 



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Несколько детей погибли из-за челленджа в TikTok. Может стоило его запретить? Несколько детей погибли из-за челленджа в TikTok. Может стоило его запретить?

Telegram оштрафован в РФ на 11 млн. Неужели будет повторная блокировка? Telegram оштрафован в РФ на 11 млн. Неужели будет повторная блокировка?

HalloApp — соцсеть от экс-сотрудников WhatsApp. Такое вы ещё не видели HalloApp — соцсеть от экс-сотрудников WhatsApp. Такое вы ещё не видели